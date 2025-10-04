Erster Abstiegskrimi für die SG Arzfeld

Ausgangslage: Nach dem bitteren 1:2 in Andernach war Hochwald-Coach Fabian Mohsmann angefressen. Nun gehe es erst einmal darum, „die Jungs bei Laune zu halten, egal wie zu punkten und tabellarisch mindestens vier Teams hinter uns zu lassen“. Dabei weiß er um die Schwere der kommenden Aufgabe: „Bitburg hat mit Joshua Bierbrauer einen echten Torjäger und mit Simon Floß, wenn er will, einen der vielleicht besten drei Spieler der Liga.“ Änderungen im Spielsystem und der Startelf schließt Mohsmann nicht aus, um noch mal neue Impulse zu setzen. Der FC Bitburg steht aktuell für das absolute Mittelmaß der Liga. Defensiv wissen die Bierstädter bisher zu überzeugen, in der eigentlich qualitativ stark besetzten Offensive wartet Coach Fabian Ewertz noch darauf, dass der Knoten so richtig platzt. Im Hochwald gehen die Bitburger auch aufgrund der Tabellensituation als leichter Favorit in die Partie. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide“, weiß Ewertz. Der wenn auch recht spät zustande gekommene 6:2-Kantersieg am Mittwoch im Rheinlandpokal bei der SG Ellscheid helfe seiner Elf möglicherweise, nun auch in der Liga mehr Power im Angriff zu entwickeln. „Denn da“, weiß der Bitburger Trainer, „steckte bei uns zuletzt der Wurm drin“.

Personal: Julian Bidon fehlt der Sportgemeinschaft aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. Weitere Änderungen im Kader könnten sich erst kurzfristig ergeben, da die Ausfallliste aktuell im zweistelligen Bereich liegt. Beim FC Bitburg kehrt Luke Wagner aus dem Urlaub zurück, Maximilian Koch (fehlte zuletzt berufsbedingt) steht ebenfalls wieder zur Verfügung. Niko Lautwein wird erstmals in einem Bitburger Ligaspiel zwischen den Pfosten stehen: Der 20-Jährige rückt nach, da Stammkeeper Tim Kieren zu Wochenbeginn zum Studium nach Wien aufgebrochen ist.

VfB Linz – FV Hunsrückhöhe Morbach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz, Kaiserbergstadion Linz)

Ausgangslage: Die Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld haben bislang ihre Pflichtaufgaben meist erfüllt, gegen die Großen reicht es aber oft nicht (ganz). Beim VfB Linz, dem aktuell Drittletzten, gehen die Hunsrücker daher als Favorit ins Spiel. Nach dem 4:0-Erfolg gegen Immendorf könnte sich die FVH mit einem weiteren Sieg vorerst in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. „Wir werden Linz auf keinen Fall unterschätzen und wissen, dass sie trotz der Tabellensituation eine hohe individuelle Qualität haben. Wir müssen gut verteidigen und vor allem im eigenen Ballbesitz wenig Fehler machen. Wenn wir dazu unser eigenes Spiel durchsetzen, bin ich guter Dinge, dass wir Punkte mit nach Hause nehmen werden“, sagt FVH-Trainer Philipp Frank.

Personal: Martin Schultheis (zuletzt gesperrt), André Petry (war erkrankt) und Lukas Kaiser (hatte eine Zerrung) kehren jeweils wieder in den Kader zurück.

SV Laubach – SG Arzfeld (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz, Laubach)

Ausgangslage: Auch wenn es erst der zehnte Spieltag ist, wartet in Laubach schon so etwas wie ein kleiner Abstiegskrimi auf die Zuschauer. Dort empfängt der Vorletzte das Schlusslicht aus der Westeifel. Für die noch sieglosen Arzfelder ist die Marschroute klar: Soll die Mission Klassenerhalt weiterhin ein realistisches Szenario bleiben, benötigt man endlich mal einen Dreier. Gegen einen direkten Konkurrenten ist ein Sieg daher fast schon Pflicht. „Das ist ein brutal wichtiges Spiel für uns. Da sollte jeder von uns motiviert genug sein. Dennoch gehen wir das Spiel erst mal wie jedes andere auch an. Wir werden aber versuchen, schon etwas offensiver zu agieren als zuletzt“, sagt Florian Moos, Spielertrainer des Aufsteigers.

Personal: Johannes Morgens kehrt in den Kader zurück. Ansonsten sind personell keine Änderungen zu erwarten.

SV Eintracht Trier 05 II – SG 99 Andernach (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz, Nebenplatz Moselstadion)

Ausgangslage: Die Spiele der U23 von Eintracht Trier gleichen aktuell einer Achterbahnfahrt. Gegen die SG Schneifel verspielten die Trierer noch ein 0:2 und sie verloren noch mit 2:3. Danach führte ein Last-Minute-Treffer von Tim Sausen zum 2:1-Sieg in Wissen. Was also erwartet die Zuschauer nun beim Duell mit Andernach? „Ich kenne Andernach noch und weiß, dass sie meist aus einer Fünferkette hinten raus agieren und sehr unangenehm zu bespielen sind. Zudem ist bekannt, dass sie gefährlich nach Einwürfen und Standards sind. Wir möchten das Spiel offensiv angehen, es bestimmen und an den Sieg gegen Wissen anknüpfen“, meint Holger Lemke, Coach der Trierer.

Personal: Simon Maurer kehrt nach seinem Urlaub in den Eintracht-II-Kader zurück. Moritz Jost, der schon gegen Wissen mit dabei war, soll nach einer mehrwöchigen Pause langsam wieder an das Team herangeführt werden.

Spiel vom Freitagnachmittag:

VfB Wissen - SG Schneifel ⇥0:5 (0:3)

Hochzufrieden war Stephan Simon, der Trainer der Sportgemeinschaft aus der Schneifel, nach dem Feiertagsausflug an die Sieg: „Wir haben das ganz souverän und abgeklärt gemacht. Mit dem 3:0 zur Pause war das Ding schon durch.“Jan Pidde eröffnete den Torreigen, als er eine Flanke von Khaen Fuchs verwertete (20.). Nach gut einer halben Stunde bediente Marlon Stolz seinen Teamkollegen Nicolas Görres mustergültig – 0:2 (34.). Kurz vor der Pause war der aufgerückte Davis Spruds zur Stelle und erzielte nach einer Ecke von Philipp Bück per Volleytor aus der zweiten Reihe das 0:3 (43.). Nach Foul an Pidde markierte Davis Spruds per Elfmeter das vierte Tor der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf (57.). Den Schlusspunkt setzte Pidde. Diesmal hatte Michael Zeimmes quergelegt (90.+2).

Schneifel: Koziol – Bauer (65. Kerner), Pidde, Görres (62. Zeimmes), Fuchs, Davis Spruds, Reetz, Backes (70. Hoffmann), Dans Spruds (88. Heck), Stolz, Bück.

Schiedsrichter: Bernstädt (Plaidt) / Z.: 120

Tore: 0:1, 0:5 Pidde (20., 90.+2), 0:2 Görres (34.), 0:3, 0:4 Davis Spruds (43., 57., Foulelfmeter)