Erster Absteiger: „Wir haben leider die Anfangsphase verschlafen“

Mit der 1:3-Niederlage beim SV Holthausen Biene ist der Abstieg von Lupo Martini Wolfsburg aus der Oberliga Niedersachsen besiegelt. In einem direkten Duell im Tabellenkeller nutzten die Gastgeber eine starke Anfangsphase und entschieden die Partie früh zu ihren Gunsten.
Der SV Holthausen Biene hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 368 Zuschauern setzte sich der Tabellen-15. mit 3:1 gegen Schlusslicht Lupo Martini Wolfsburg durch.
Vor der Partie trennte beide Mannschaften nur zwei Punkte: Holthausen Biene hatte 10 Zähler aus 23 Spielen gesammelt, Wolfsburg lag mit zwölf Punkten aus 24 Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für beide Vereine ging es an dem Spieltag um den rechnerischen Abstieg.
Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Beginn. Bereits in der 13. Minute brachte Koné Holthausen Biene in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Hüer auf 2:0 (19.). Wolfsburg fand in dieser Phase kaum Zugriff auf das Spiel und geriet früh deutlich unter Druck.
Kurz vor der Pause meldeten sich die Gäste zurück. Nachdem Hassan Mustapha im Strafraum zu Fall gebracht worden war, verwandelte Tortora den fälligen Foulelfmeter in der 38. Minute zum 1:2-Anschluss.
Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Wolfsburg um den Ausgleich und kam zu einzelnen Möglichkeiten, unter anderem durch Julian Wöhner, Andrew Owusu und Bangin Bakir. Der entscheidende Impuls blieb jedoch aus.
In der 72. Minute verschlechterte sich die Ausgangslage zusätzlich: Mustapha sah nach einem weiteren Foul die Gelb-Rote Karte, Wolfsburg musste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Holthausen Biene nutzte diesen Vorteil und sorgte in der 84. Minute durch Thelen für die endgültige Entscheidung zum 3:1.
Wolfsburgs Teammanager Tahar Gritli sah den entscheidenden Faktor im Spielbeginn: „Wir haben leider die Anfangsphase verschlafen.“ Nach der fünfstündigen Busfahrt habe zunächst die Frische gefehlt, der Anschlusstreffer vor der Pause habe zwar Hoffnung gegeben, doch letztlich habe die Durchschlagskraft gefehlt.
„Alle haben ihr Bestes gegeben, aber außer einen weiteren Gegentreffer zu bekommen, war leider nicht mehr viel drin", zieht Tahar Gritli ein ernüchterndes Fazit.
Mit der Niederlage steht zugleich fest, dass Lupo Martini Wolfsburg aus der Oberliga Niedersachsen absteigt. Der Rückstand auf die Konkurrenz ist bei noch ausstehenden Spielen nicht mehr aufzuholen. Holthausen Biene verbessert sich durch den Sieg auf 13 Punkte, bleibt jedoch weiterhin im Tabellenkeller.