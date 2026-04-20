Erster Absteiger: „Wir haben leider die Anfangsphase verschlafen“ 3:1 in Holthausen: Wolfsburgs Rückstand im Tabellenkeller der Oberliga Niedersachsen ist uneinholbar von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lupo Martini

Mit der 1:3-Niederlage beim SV Holthausen Biene ist der Abstieg von Lupo Martini Wolfsburg aus der Oberliga Niedersachsen besiegelt. In einem direkten Duell im Tabellenkeller nutzten die Gastgeber eine starke Anfangsphase und entschieden die Partie früh zu ihren Gunsten.

Frühe Treffer bringen Biene auf Kurs Der SV Holthausen Biene hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 368 Zuschauern setzte sich der Tabellen-15. mit 3:1 gegen Schlusslicht Lupo Martini Wolfsburg durch. Vor der Partie trennte beide Mannschaften nur zwei Punkte: Holthausen Biene hatte 10 Zähler aus 23 Spielen gesammelt, Wolfsburg lag mit zwölf Punkten aus 24 Partien auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für beide Vereine ging es an dem Spieltag um den rechnerischen Abstieg.

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Beginn. Bereits in der 13. Minute brachte Koné Holthausen Biene in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Hüer auf 2:0 (19.). Wolfsburg fand in dieser Phase kaum Zugriff auf das Spiel und geriet früh deutlich unter Druck. Anschluss per Elfmeter – Entscheidung in Überzahl Kurz vor der Pause meldeten sich die Gäste zurück. Nachdem Hassan Mustapha im Strafraum zu Fall gebracht worden war, verwandelte Tortora den fälligen Foulelfmeter in der 38. Minute zum 1:2-Anschluss.