Erster Absteiger steht fest – Rothwesten mit Big Points im Keller

Tabellenführer Eintracht Baunatal ließ beim klaren 6:0-Auswärtssieg in Weidenhausen keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Nach dem Führungstor durch Hendrik Bestmann schraubten Grygier, Koch, Bravo Sanchez und erneut Bestmann das Ergebnis in die Höhe. Trotz der Niederlage verkaufte sich das ersatzgeschwächte Heimteam tapfer, musste am Ende aber die spielerische Klasse des Ligaprimus anerkennen.

Schauenburg nutzt Fehler konsequent aus

Die SG Schauenburg zeigte sich effizient und siegte dank einer konzentrierten Leistung mit 3:0 gegen die SG Reinhardshagen. Ein Strafstoß von Jan-Philip Schmidt sowie Treffer von Leon Göbel und Tonio Bonnes sorgten früh für klare Verhältnisse. Reinhardshagen spielte phasenweise gefällig, leistete sich aber zu viele Fehler im Spielaufbau und blieb im letzten Drittel zu harmlos.

Später Ausgleich beschert Kaufungen einen Punkt

In einer intensiv geführten Partie trennten sich die SG W/B/O und der SV Kaufungen 07 leistungsgerecht mit 1:1. Nach dem Führungstor von Martin Witkowskij schienen die Gastgeber auf Kurs Heimsieg, doch Leon Stolfo traf in der 89. Minute zum verdienten Ausgleich. Kaufungen ließ zuvor mehrere klare Gelegenheiten ungenutzt, während W/B/O auf Konter setzte und die knappe Führung nicht über die Zeit retten konnte.

Grebenstein souverän – Hertingshausen chancenlos

Mit einem deutlichen 6:2-Auswärtssieg beim TSV Hertingshausen hat TuSpo Grebenstein Platz drei praktisch gesichert. Mann des Tages war Marvin Schmidt mit drei Treffern, während Andreas Meßner für die Gastgeber doppelt traf. Hertingshausen bleibt nach der schwachen Defensivleistung weiter im Tabellenkeller. Rothwesten mit Big Points im Abstiegskampf Heute, 15:00 Uhr TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe TSV Rothwesten Rothwesten 1 5 Abpfiff Der TSV Rothwesten verschafft sich mit einem klaren 5:1-Sieg bei der TSG Wilhelmshöhe Luft im Abstiegskampf. Bereits zur Pause war die Partie bei einer 3:0-Führung entschieden, ehe Anel Bakovic den Schlusspunkt setzte. Wilhelmshöhe bleibt trotz des Ehrentreffers von Florian Müller weiter unter Druck. Last-Minute-Elfer rettet Espenau Heute, 15:00 Uhr SV Espenau Espenau FSC 1924 Lohfelden Lohfelden 3 2 Abpfiff Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit sichert Sebastian Hackert dem SV Espenau einen 3:2-Heimsieg gegen den FSC Lohfelden. Zuvor hatten Sandrock und Breitlauch die Partie nach früher Gästeführung gedreht, Lohfelden glich zwischenzeitlich aus. Durch den Erfolg verlässt Espenau vorzeitig die Abstiegsränge.

Effiziente Rengershäuser siegen in Wolfsanger