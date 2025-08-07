Die Freude beim SV Lürrip II ist verflogen. – Foto: Theo Titz

Erster Absteiger: Lürrip II zieht Mannschaft zurück Von der Aufstiegseuphorie ist nicht viel geblieben bei Lürrip II. Das Team tritt in der Kreisliga A gar nicht erst an.

Noch vor einem Monat war Andreas Zimmermann, Vorsitzender des SV Lürrip, optimistisch, was den Status seiner Mannschaft in der Kreisliga A anging. Der Sommer war zuvor turbulent: Der Großteil der Spieler zog sich alters- und berufsbedingt aus der Aufstiegsmannschaft zurück. Dass am Ende jedoch nur vier Spieler in der Mannschaft verblieben, hatte niemand erwartet. „Davon waren wir sehr überrascht“, sagt Zimmermann. Doch mit viel Mühe gewann Zimmermann neue Spieler hinzu. Zudem überzeugte er Norbert Ringels, mit 68 Jahren in Lürrips Reserve ein Trainercomeback zu geben. Das musste in der Außenwirkung doch ziehen – davon war Zimmermann überzeugt.

Doch einen Monat später ist das Vorhaben gescheitert. Aus mehreren Gründen. Zum einen hatte Zimmermann gehofft, bis zu sechs Spieler aus der Bezirksliga-Mannschaft im Laufe der Vorbereitung in die Reservemannschaft zu integrieren. Aufgrund von Verletzungen, Ausfällen und Sperren in der ersten Mannschaft konnte dieser Schritt aber nie realisiert werden. Zum anderen erwies sich die neu zusammengestellte Reserve als nicht zuverlässig. Von den ursprünglich 17 Spielern waren laut Zimmermann in der Regel nur drei bis sechs beim Training anwesend. Unter diesen Umständen war eine vernünftige Vorbereitung nicht möglich. Zwei von vier Testspielen musste Lürrip II kurzfristig absagen. „Aufgrund der geringen Beteiligung haben wir es nicht geschafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Schweren Herzens müssen wir die Mannschaft zurückziehen“, sagt Zimmermann nun am Mittwochnachmittag. Er fügt hinzu: „In 54 Jahren im Fußball habe ich es noch nie erlebt, dass eine Mannschaft aufsteigt und anschließend nicht antreten kann.“

Bemühungen werden nicht belohnt Der Vorsitzende bot sogar der dritten Lürriper Mannschaft an, den Platz in der Kreisliga A zu übernehmen. „Das hätte ich ihnen sportlich zugetraut“, sagt er. Das lehnte die Mannschaft jedoch ab, da sie als Team weiter zusammenbleiben wollte.