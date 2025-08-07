Erster Absteiger: Lürrip II zieht Mannschaft zurück

Noch vor einem Monat war Andreas Zimmermann, Vorsitzender des SV Lürrip, optimistisch, was den Status seiner Mannschaft in der Kreisliga A anging. Der Sommer war zuvor turbulent: Der Großteil der Spieler zog sich alters- und berufsbedingt aus der Aufstiegsmannschaft zurück. Dass am Ende jedoch nur vier Spieler in der Mannschaft verblieben, hatte niemand erwartet. „Davon waren wir sehr überrascht“, sagt Zimmermann. Doch mit viel Mühe gewann Zimmermann neue Spieler hinzu. Zudem überzeugte er Norbert Ringels, mit 68 Jahren in Lürrips Reserve ein Trainercomeback zu geben. Das musste in der Außenwirkung doch ziehen – davon war Zimmermann überzeugt.
Doch einen Monat später ist das Vorhaben gescheitert. Aus mehreren Gründen. Zum einen hatte Zimmermann gehofft, bis zu sechs Spieler aus der Bezirksliga-Mannschaft im Laufe der Vorbereitung in die Reservemannschaft zu integrieren. Aufgrund von Verletzungen, Ausfällen und Sperren in der ersten Mannschaft konnte dieser Schritt aber nie realisiert werden. Zum anderen erwies sich die neu zusammengestellte Reserve als nicht zuverlässig. Von den ursprünglich 17 Spielern waren laut Zimmermann in der Regel nur drei bis sechs beim Training anwesend. Unter diesen Umständen war eine vernünftige Vorbereitung nicht möglich. Zwei von vier Testspielen musste Lürrip II kurzfristig absagen.
„Aufgrund der geringen Beteiligung haben wir es nicht geschafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Schweren Herzens müssen wir die Mannschaft zurückziehen“, sagt Zimmermann nun am Mittwochnachmittag. Er fügt hinzu: „In 54 Jahren im Fußball habe ich es noch nie erlebt, dass eine Mannschaft aufsteigt und anschließend nicht antreten kann.“
Der Vorsitzende bot sogar der dritten Lürriper Mannschaft an, den Platz in der Kreisliga A zu übernehmen. „Das hätte ich ihnen sportlich zugetraut“, sagt er. Das lehnte die Mannschaft jedoch ab, da sie als Team weiter zusammenbleiben wollte.
Das Engagement von Norbert Ringels endet damit bereits nach wenigen Wochen, was für Zimmermann besonders schmerzlich ist. „Uns tat es beiden weh, dass wir es nicht geschafft haben. Wir haben zweieinhalb Monate dafür gekämpft“, so Zimmermann. Sportlich verbindet die beiden einiges: 2010 stieg Ringels mit dem SV Lürrip in die Landesliga auf. In der Saison 2017/18 stieg er in der Bezirksliga erneut als Trainer in Zimmermanns Verein ein.
Mit dem Rückzug von Lürrips zweiter Mannschaft steht der erste Absteiger der Saison aus der Kreisliga A bereits fest. Dies führt zudem zu einigen Änderungen im Spielplan der A-Liga, da Lürrips geplante Gegner nun jedes Wochenende spielfrei haben. Das gilt am ersten Spieltag beispielsweise für die Sportfreunde Neuwerk II.