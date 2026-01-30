Erster Absteiger der laufenden Saison steht fest

– Foto: Thomas Rinke

In der Kreisliga Hamburg, Gruppe 2 steht der erste Absteiger der Saison fest. Die zweite Mannschaft des TSV Buchholz 08 hat ihren Rückzug aus dem laufenden Spielbetrieb erklärt. Der Verein belegte zum Zeitpunkt der Entscheidung den zehnten Tabellenplatz. Mit dem Rückzug wird der TSV Buchholz 08 II offiziell als Absteiger geführt.

Die Mannschaft hatte bis dahin vierzehn Partien absolviert. Dabei gelangen fünf Siege und zwei Unentschieden bei sieben Niederlagen. Auffällig waren sowohl deutliche Erfolge wie das 6:0 gegen den SV Wilhelmsburg als auch klare Niederlagen, unter anderem das 2:10 bei SV Rot Weiss Wilhelmsburg. Zuletzt unterlag Buchholz II am vierzehnten Spieltag bei Hellas United Hamburg mit 2:4.

Mit dem Rückzug werden sämtliche Ergebnisse aus der Wertung genommen. In der Tabelle wird der TSV Buchholz 08 II nun mit null Spielen und null Punkten geführt. Für die übrigen Teams der Kreisliga Hamburg, Gruppe 2 verschiebt sich die tabellarische Situation entsprechend, insbesondere im unteren Tabellenbereich.