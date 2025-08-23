Erster A-Liga-Rückzug in Krefeld sorgt für Verstimmung

Ziemlich sauer waren Verantwortliche und Spieler des TIV Nettetal nach dem letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit der Kreisliga A. Das Team um Kapitän Ilyas Oktay hatte gerade den SSV Strümp mit 4:1 bezwungen, blieb aber trotzdem Viertletzter, weil die Reserve der VSF Amern den souveränen Aufsteiger SC Union Nettetal II mit 5:0 abgekanzelt hatte. Und weil zehn Tage später die Hoffnung, dass der VfB Uerdingen in der Bezirksliga-Relegation Ratingen 04/19 II aus dem Rennen werfen könnte, sich nicht erfüllte, war der Nettetaler Abstieg in die Kreisliga B fix. Viele hatten fest damit gerechnet, dass die Amerner gegen Nettetal den kürzeren ziehen würden, wodurch es dann wegen Punktgleichheit zu einem Relegationsspiel zwischen TIV und den VSF II gekommen wäre.

Und seit rund zwei Wochen hat sich die Stimmung bei den TIV-Verantwortlichen sogar noch einmal verschlimmert – stinksauer ist man nun. Warum? Weil der Vorsitzende der VSF Amern dem Kreisfußball-Vorsitzenden und Staffelleiter der A-Liga, Hubert Hinrichs, mitgeteilt hat, dass die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb, also kurz vor Beginn der neuen Saison, zurückgezogen werde. Zu viele Spieler, vor allen Dingen über ein halbes Dutzend ältere, verspürten keine Lust mehr, sich dem Stress unter der Woche beziehungsweise sonntags auszusetzen. Und die Dritte hochzuziehen, scheitert an deren Qualität, war zu hören.

Für Kenner der Szene absolut verständlich. Doch warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt? Planungen für eine neue Saison werden auch in Amern – hier gibt es auch ein Landesliga-Team – spätestens im April oder Mai festgezurrt. Dieses übliche Szenario hätte dann allemal ausgereicht, um bis null Uhr am letzten Spieltag das Team zurückzuziehen – und Nettetal wäre drin geblieben.

Nettetal will Rückkehr sportlich erzwingen

Deren Tausendsassa Deniz Metin – der erster Vorsitzender, Sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion ist, hat sich mittlerweile wieder etwas abgeregt und sagt: „Diese Entscheidung ist fraglos nicht nur unbegreiflich für unseren Verein. Wir haben in früheren Jahren zweimal – einmal durch ein 2:2 in Schaag bzw. ein 3:0 in Niederkrüchten – den Amernern den Weg zum Aufstieg mit geebnet. Deswegen tut das alles doppelt weh. Gott sei Dank ist unsere Truppe weitgehend zusammen geblieben, wir haben direkt das erste Spiel in der B-Liga gegen Leutherheide 3:1 gewonnen und wollen möglichst direkt wieder hoch.“

Ohne TIV und Amern II hat unterdessen am ersten Spieltag der neuen A-Liga-Spielzeit der hoch gehandelte TSV Kaldenkirchen die Drittvertretung des TSV Bockum mit 5:0 abgefertigt. Und auch der Hülser SV, die beste Mannschaft der vergangenen Rückrunde, kam abermals zu drei Zählern. Allerdings taten sich die Grünhemden beim Aufsteiger Gellep schwerer als erwartet. Neben Viktoria Anrath siegte auch Neuling Anadolu Türkspor Krefeld ohne den abgewanderten Torjäger Samed Yesil deutlich. Tore am Fließband – der letzte Treffer fiel erst tief in der Nachspielzeit – gab es beim 4:4-Unentschieden zwischen Hinsbeck und Schiefbahn. Und die neuformierte Elf des FC Hellas? Die schlug Absteiger Willich, dem viele erneut eine schwere Saison prophezeien.