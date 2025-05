Ersten Matchball nutzen – Tag der Entscheidung für den FCMS

Der Tag der Entscheidung ist für den FC Markt Schwaben gekommen. Genauer gesagt: Die erste von drei Chancen, um den Meistertitel in der Bezirksliga 1 und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksoberliga einzutüten. Die Frauenmannschaft des FCMS um Spielertrainerin Laura Staudigl tritt am heutigen Freitag als Tabellenführer zum Spitzenspiel beim direkten Verfolger SG Babensham/Eiselfing an. Anstoß ist um 20 Uhr auf dem Sportplatz Eiselfing am Pfarrer-Möderl-Weg.

Das Spiel um den Aufstieg perfekt zu machen