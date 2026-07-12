Ersten Entscheidungen im Kreispokal Erlangen/Pegnitzgrund gefallen

2026-07-09T13:54:06.091Z
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___________________________________ Zur Info: FuPa ist ein Mitmachportal von Amateurfußballern für Amateurfußballer. Daten, Spiele oder Transfers fehlen bei deinem Verein? 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Nord Gruppe 812.07.26 15:00 Uhr Türk Forchh. - Atl Erlangen 2:1 Gruppe 612.07.26 15:00 Uhr Möhrendorf - Eggolsheim 5:2 12.07.26 15:00 Uhr 1. FC Burk - FSV Bruck II 1:2 Gruppe 512.07.26 15:00 Uhr Wimmelbach - SG Münchaurach 12:0 Gruppe 412.07.26 15:00 Uhr SGS Erlangen - Baiersdorf 4:1 Gruppe 312.07.26 15:00 Uhr Heroldsbach - Heßdorf 1:4 Gruppe 212.07.26 15:00 Uhr Hemhofen - Adelsdorf 0:6 12.07.26 15:00 Uhr L.sendelbach - Dechsendorf 8:0 Gruppe 712.07.26 16:00 Uhr Hallerndorf - Bubenreuth 1:2 Gruppe 1212.07.26 17:00 Uhr SG Wichsenstein - Reuth 2:2 Gruppe 1113.07.26 19:00 Uhr DJK Erlangen II - BSC Erlangen Gruppe 1614.07.26 19:00 Uhr Henfenfeld - SG Alfeld Gruppe 114.07.26 19:00 Uhr Etzelskirch. - Neuhaus Gruppe 1815.07.26 19:00 Uhr SG Weigendorf/H... - TSK Röthenb. Gruppe 1616.07.26 19:00 Uhr SG Alfeld - Trosch.reuth Gruppe 1717.07.26 15:00 Uhr Pottenstein - Sittenb.tal Gruppe VG-Turnier Gräfenberg17.07.26 18:00 Uhr SG Gräfenberg II - Weißenohe II Gruppe 1017.07.26 18:30 Uhr SG Ermreuth - Dormitz II Gruppe 1617.07.26 18:30 Uhr Eschenbach - Henfenfeld Gruppe 1517.07.26 18:30 Uhr SG Neuhaus/Plec... - Osternohe Gruppe 1317.07.26 18:30 Uhr ASV Pegnitz II - SG Betzenstein Gruppe 1117.07.26 18:30 Uhr BSC Erlangen - Frauenaurach Gruppe 817.07.26 18:30 Uhr Atl Erlangen - Röttenbach Gruppe 517.07.26 18:30 Uhr Uttenreuth - Wimmelbach Gruppe 717.07.26 19:00 Uhr Effeltrich - Hallerndorf Gruppe VG-Turnier Gräfenberg18.07.26 15:30 Uhr H.poltstein - SG Gräfenberg II 18.07.26 15:30 Uhr Weißenohe II - Thuisbrunn 18.07.26 15:30 Uhr Thuisbrunn - H.poltstein 19.07.26 15:00 Uhr H.poltstein - Weißenohe II 19.07.26 15:00 Uhr Thuisbrunn - SG Gräfenberg II Gruppe 1819.07.26 15:00 Uhr Herpersdorf - Offenhausen Gruppe 1719.07.26 15:00 Uhr Elbersberg - ASV Pegnitz Gruppe 1619.07.26 15:00 Uhr Henfenfeld - Schnaittach II 19.07.26 15:00 Uhr Trosch.reuth - Eschenbach Gruppe 1519.07.26 15:00 Uhr Leinburg - TSV Röthenb. Gruppe 1319.07.26 15:00 Uhr Weilersbach - Pretzfeld Gruppe 1219.07.26 15:00 Uhr SG M.ehrenbach - SG Wichsenstein Gruppe 919.07.26 15:00 Uhr Tennenlohe - Niederndorf 19.07.26 15:00 Uhr SC Her. Nord - Rückersdorf Gruppe 719.07.26 15:00 Uhr Bubenreuth - Frauenaurach II Gruppe 619.07.26 15:00 Uhr FSV Bruck II - Möhrendorf Gruppe 519.07.26 15:00 Uhr SG Münchaurach - Buckenhofen II Gruppe 419.07.26 15:00 Uhr Hausen - SGS Erlangen 19.07.26 15:00 Uhr Baiersdorf - SG Zeckern II Gruppe 319.07.26 15:00 Uhr BSC Erlangen II - Heroldsbach 19.07.26 15:00 Uhr Heßdorf - FC Röthenb. Gruppe 219.07.26 15:00 Uhr L.sendelbach - Hemhofen 19.07.26 15:00 Uhr Dechsendorf - Adelsdorf Gruppe 1220.07.26 19:00 Uhr Reuth - Schlaifh. Gruppe 121.07.26 19:00 Uhr Lonnerstadt - Etzelskirch. Gruppe 622.07.26 19:00 Uhr Eggolsheim - 1. FC Burk Gruppe 823.07.26 18:30 Uhr Poxdorf - Türk Forchh. Gruppe 1023.07.26 19:00 Uhr K.ehrenbach - Neunkirchen Gruppe 1724.07.26 18:15 Uhr Elbersberg - Pottenstein Gruppe 1524.07.26 18:30 Uhr TSV Röthenb. - Osternohe Gruppe 524.07.26 18:30 Uhr Uttenreuth - SG Münchaurach 24.07.26 18:30 Uhr Buckenhofen II - Wimmelbach Gruppe Laufer Stadtmeisterschaft25.07.26 12:00 Uhr Simonshofen - Neunhof 25.07.26 12:40 Uhr Schönberg - Laufer SV II 25.07.26 13:20 Uhr Heuchling - Simonshofen 25.07.26 14:00 Uhr Laufer SV II - Neunhof 25.07.26 14:40 Uhr Simonshofen - Laufer SV II 25.07.26 15:20 Uhr Schönberg - Heuchling 25.07.26 16:00 Uhr Schönberg - Simonshofen Gruppe 325.07.26 16:00 Uhr FC Röthenb. - Heroldsbach Gruppe Laufer Stadtmeisterschaft25.07.26 16:40 Uhr Heuchling - Neunhof 25.07.26 17:20 Uhr Neunhof - Schönberg 25.07.26 18:00 Uhr Laufer SV II - Heuchling Gruppe 1826.07.26 14:00 Uhr Offenhausen - TSK Röthenb. Gruppe 1026.07.26 15:00 Uhr K.ehrenbach - SG Ermreuth 26.07.26 15:00 Uhr Dormitz II - Neunkirchen Gruppe 1826.07.26 15:00 Uhr SG Weigendorf/H... - Herpersdorf Gruppe 1726.07.26 15:00 Uhr Sittenb.tal - ASV Pegnitz Gruppe 1626.07.26 15:00 Uhr Schnaittach II - Trosch.reuth 26.07.26 15:00 Uhr Eschenbach - SG Alfeld Gruppe 1526.07.26 15:00 Uhr SG Neuhaus/Plec... - Leinburg Gruppe 1326.07.26 15:00 Uhr ASV Pegnitz II - Weilersbach 26.07.26 15:00 Uhr Pretzfeld - SG Betzenstein Gruppe 1226.07.26 15:00 Uhr Reuth - SG M.ehrenbach 26.07.26 15:00 Uhr SG Wichsenstein - Schlaifh. Gruppe 126.07.26 15:00 Uhr Etzelskirch. - DJK Erlangen Gruppe 1126.07.26 15:00 Uhr Frauenaurach - DJK Erlangen II Gruppe 926.07.26 15:00 Uhr Tennenlohe - SC Her. Nord 26.07.26 15:00 Uhr Rückersdorf - Niederndorf Gruppe 826.07.26 15:00 Uhr Poxdorf - Atl Erlangen 26.07.26 15:00 Uhr Türk Forchh. - Röttenbach Gruppe 726.07.26 15:00 Uhr Effeltrich - Bubenreuth Gruppe 626.07.26 15:00 Uhr FSV Bruck II - Eggolsheim 26.07.26 15:00 Uhr 1. FC Burk - Möhrendorf Gruppe 426.07.26 15:00 Uhr Hausen - Baiersdorf 26.07.26 15:00 Uhr SG Zeckern II - SGS Erlangen Gruppe 326.07.26 15:00 Uhr BSC Erlangen II - Heßdorf Gruppe 226.07.26 15:00 Uhr L.sendelbach - Adelsdorf 26.07.26 15:00 Uhr Dechsendorf - Hemhofen Gruppe 726.07.26 16:00 Uhr Hallerndorf - Frauenaurach II Gruppe 528.07.26 18:30 Uhr Buckenhofen II - Uttenreuth Gruppe 1128.07.26 19:00 Uhr Weißenbrunn - DJK Erlangen II Gruppe 829.07.26 19:00 Uhr Röttenbach - Poxdorf Gruppe 130.07.26 19:00 Uhr Neuhaus - Lonnerstadt Gruppe 1631.07.26 18:30 Uhr Trosch.reuth - Henfenfeld 02.08.26 15:00 Uhr SG Alfeld - Schnaittach II Gruppe 102.08.26 17:00 Uhr Neuhaus - DJK Erlangen