 2026-07-09T13:54:06.091Z

Pokal

Ersten Entscheidungen im Kreispokal Erlangen/Pegnitzgrund gefallen

Der Spielplan und alle Ergebnisse auf einen Blick

von red · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
Wer folgt der SpVgg Erlangen als Kreispokalsieger? Der Bezirksligist schlug im Finale 2026 den Vorjahressieger Hüttenbach mit 3:0.
Wer folgt der SpVgg Erlangen als Kreispokalsieger? Der Bezirksligist schlug im Finale 2026 den Vorjahressieger Hüttenbach mit 3:0. – Foto: Wolfgang Zink

Verlinkte Inhalte

Kreispokal Erlangen-P
Baiersdorf
Tennenlohe
Dormitz II
Frauenaurach II

In den meisten Gruppen im Kreispokal Erlangen/Pegnitzgrund sind erst die ersten Spiele gespielt. In anderen sind bereits alle Spiele gespielt. So setzte sich die Reserve der SpVgg Erlangen mit drei Siegen an die Spitze der Gruppe 14. Im Eckental-Pokal beendete der ASV Forth die Gruppe auf Rang eins, verlor das Finalspiel aber gegen den TSV Brand.

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Hier geht's direkt zu den Gruppen des Kreispokals Erlangen/Pegnitzgrund.

Gruppe 1
08.07.26 19:00 Uhr DJK Erlangen - Lonnerstadt 1:0

Gruppe 11
08.07.26 19:00 Uhr Weißenbrunn - BSC Erlangen 2:4

Gruppe 12
09.07.26 19:00 Uhr Schlaifh. - SG M.ehrenbach 4:0

Gruppe 17
10.07.26 18:00 Uhr ASV Pegnitz - Pottenstein 4:2

Gruppe 15
10.07.26 18:30 Uhr TSV Röthenb. - SG Neuhaus/Plec... 4:0

Gruppe 9
10.07.26 18:30 Uhr Rückersdorf - Tennenlohe 3:3

Gruppe 4
10.07.26 18:30 Uhr SG Zeckern II - Hausen 0:2

Gruppe 3
10.07.26 18:30 Uhr FC Röthenb. - BSC Erlangen II 2:2

Gruppe Eckental-Pokal
11.07.26 13:00 Uhr ASV Forth - Herpersdorf 4:1
11.07.26 13:40 Uhr SG Eckental - TSV Brand 66 0:2
11.07.26 14:20 Uhr TSV Brand 66 - Herpersdorf 0:0

Gruppe 14
11.07.26 14:30 Uhr SG Geschwand - Behringersdo 2:0
11.07.26 15:00 Uhr SpV Erlangen II - Eberm.stadt 1:0

Gruppe Eckental-Pokal
11.07.26 15:00 Uhr ASV Forth - SG Eckental 2:0
11.07.26 15:40 Uhr Herpersdorf - SG Eckental 1:0

Gruppe 14
11.07.26 15:45 Uhr SG Geschwand - SpV Erlangen II 0:2
11.07.26 16:15 Uhr Eberm.stadt - Behringersdo 2:0

Gruppe Eckental-Pokal
11.07.26 16:20 Uhr TSV Brand 66 - ASV Forth 0:0

Gruppe 14
11.07.26 17:00 Uhr Behringersdo - SpV Erlangen II 0:2

Gruppe 18
11.07.26 17:30 Uhr Offenhausen - SG Weigendorf/H... 0:1

Gruppe 14
11.07.26 17:30 Uhr Eberm.stadt - SG Geschwand 3:2

Gruppe 7
12.07.26 13:00 Uhr Frauenaurach II - Effeltrich 0:4

Gruppe 10
12.07.26 15:00 Uhr Neunkirchen - SG Ermreuth 6:1
12.07.26 15:00 Uhr Dormitz II - K.ehrenbach 0:2

Gruppe 18
12.07.26 15:00 Uhr TSK Röthenb. - Herpersdorf 1:1

Gruppe 17
12.07.26 15:00 Uhr Sittenb.tal - Elbersberg 1:0

Gruppe 16
12.07.26 15:00 Uhr Schnaittach II - Eschenbach 2:2

Gruppe 15
12.07.26 15:00 Uhr Osternohe - Leinburg 3:2

Gruppe 13
12.07.26 15:00 Uhr SG Betzenstein - Weilersbach 0:2
12.07.26 15:00 Uhr Pretzfeld - ASV Pegnitz II 4:4

Gruppe 11
12.07.26 15:00 Uhr Frauenaurach - Weißenbrunn 4:2

Gruppe 9
12.07.26 15:00 Uhr Niederndorf - SC Her. Nord

Gruppe 8
12.07.26 15:00 Uhr Türk Forchh. - Atl Erlangen 2:1

Gruppe 6
12.07.26 15:00 Uhr Möhrendorf - Eggolsheim 5:2
12.07.26 15:00 Uhr 1. FC Burk - FSV Bruck II 1:2

Gruppe 5
12.07.26 15:00 Uhr Wimmelbach - SG Münchaurach 12:0

Gruppe 4
12.07.26 15:00 Uhr SGS Erlangen - Baiersdorf 4:1

Gruppe 3
12.07.26 15:00 Uhr Heroldsbach - Heßdorf 1:4

Gruppe 2
12.07.26 15:00 Uhr Hemhofen - Adelsdorf 0:6
12.07.26 15:00 Uhr L.sendelbach - Dechsendorf 8:0

Gruppe 7
12.07.26 16:00 Uhr Hallerndorf - Bubenreuth 1:2

Gruppe 12
12.07.26 17:00 Uhr SG Wichsenstein - Reuth 2:2

Gruppe 11
13.07.26 19:00 Uhr DJK Erlangen II - BSC Erlangen

Gruppe 16
14.07.26 19:00 Uhr Henfenfeld - SG Alfeld

Gruppe 1
14.07.26 19:00 Uhr Etzelskirch. - Neuhaus

Gruppe 18
15.07.26 19:00 Uhr SG Weigendorf/H... - TSK Röthenb.

Gruppe 16
16.07.26 19:00 Uhr SG Alfeld - Trosch.reuth

Gruppe 17
17.07.26 15:00 Uhr Pottenstein - Sittenb.tal

Gruppe VG-Turnier Gräfenberg
17.07.26 18:00 Uhr SG Gräfenberg II - Weißenohe II

Gruppe 10
17.07.26 18:30 Uhr SG Ermreuth - Dormitz II

Gruppe 16
17.07.26 18:30 Uhr Eschenbach - Henfenfeld

Gruppe 15
17.07.26 18:30 Uhr SG Neuhaus/Plec... - Osternohe

Gruppe 13
17.07.26 18:30 Uhr ASV Pegnitz II - SG Betzenstein

Gruppe 11
17.07.26 18:30 Uhr BSC Erlangen - Frauenaurach

Gruppe 8
17.07.26 18:30 Uhr Atl Erlangen - Röttenbach

Gruppe 5
17.07.26 18:30 Uhr Uttenreuth - Wimmelbach

Gruppe 7
17.07.26 19:00 Uhr Effeltrich - Hallerndorf

Gruppe VG-Turnier Gräfenberg
18.07.26 15:30 Uhr H.poltstein - SG Gräfenberg II
18.07.26 15:30 Uhr Weißenohe II - Thuisbrunn
18.07.26 15:30 Uhr Thuisbrunn - H.poltstein
19.07.26 15:00 Uhr H.poltstein - Weißenohe II
19.07.26 15:00 Uhr Thuisbrunn - SG Gräfenberg II

Gruppe 18
19.07.26 15:00 Uhr Herpersdorf - Offenhausen

Gruppe 17
19.07.26 15:00 Uhr Elbersberg - ASV Pegnitz

Gruppe 16
19.07.26 15:00 Uhr Henfenfeld - Schnaittach II
19.07.26 15:00 Uhr Trosch.reuth - Eschenbach

Gruppe 15
19.07.26 15:00 Uhr Leinburg - TSV Röthenb.

Gruppe 13
19.07.26 15:00 Uhr Weilersbach - Pretzfeld

Gruppe 12
19.07.26 15:00 Uhr SG M.ehrenbach - SG Wichsenstein

Gruppe 9
19.07.26 15:00 Uhr Tennenlohe - Niederndorf
19.07.26 15:00 Uhr SC Her. Nord - Rückersdorf

Gruppe 7
19.07.26 15:00 Uhr Bubenreuth - Frauenaurach II

Gruppe 6
19.07.26 15:00 Uhr FSV Bruck II - Möhrendorf

Gruppe 5
19.07.26 15:00 Uhr SG Münchaurach - Buckenhofen II

Gruppe 4
19.07.26 15:00 Uhr Hausen - SGS Erlangen
19.07.26 15:00 Uhr Baiersdorf - SG Zeckern II

Gruppe 3
19.07.26 15:00 Uhr BSC Erlangen II - Heroldsbach
19.07.26 15:00 Uhr Heßdorf - FC Röthenb.

Gruppe 2
19.07.26 15:00 Uhr L.sendelbach - Hemhofen
19.07.26 15:00 Uhr Dechsendorf - Adelsdorf

Gruppe 12
20.07.26 19:00 Uhr Reuth - Schlaifh.

Gruppe 1
21.07.26 19:00 Uhr Lonnerstadt - Etzelskirch.

Gruppe 6
22.07.26 19:00 Uhr Eggolsheim - 1. FC Burk

Gruppe 8
23.07.26 18:30 Uhr Poxdorf - Türk Forchh.

Gruppe 10
23.07.26 19:00 Uhr K.ehrenbach - Neunkirchen

Gruppe 17
24.07.26 18:15 Uhr Elbersberg - Pottenstein

Gruppe 15
24.07.26 18:30 Uhr TSV Röthenb. - Osternohe

Gruppe 5
24.07.26 18:30 Uhr Uttenreuth - SG Münchaurach
24.07.26 18:30 Uhr Buckenhofen II - Wimmelbach

Gruppe Laufer Stadtmeisterschaft
25.07.26 12:00 Uhr Simonshofen - Neunhof
25.07.26 12:40 Uhr Schönberg - Laufer SV II
25.07.26 13:20 Uhr Heuchling - Simonshofen
25.07.26 14:00 Uhr Laufer SV II - Neunhof
25.07.26 14:40 Uhr Simonshofen - Laufer SV II
25.07.26 15:20 Uhr Schönberg - Heuchling
25.07.26 16:00 Uhr Schönberg - Simonshofen

Gruppe 3
25.07.26 16:00 Uhr FC Röthenb. - Heroldsbach

Gruppe Laufer Stadtmeisterschaft
25.07.26 16:40 Uhr Heuchling - Neunhof
25.07.26 17:20 Uhr Neunhof - Schönberg
25.07.26 18:00 Uhr Laufer SV II - Heuchling

Gruppe 18
26.07.26 14:00 Uhr Offenhausen - TSK Röthenb.

Gruppe 10
26.07.26 15:00 Uhr K.ehrenbach - SG Ermreuth
26.07.26 15:00 Uhr Dormitz II - Neunkirchen

Gruppe 18
26.07.26 15:00 Uhr SG Weigendorf/H... - Herpersdorf

Gruppe 17
26.07.26 15:00 Uhr Sittenb.tal - ASV Pegnitz

Gruppe 16
26.07.26 15:00 Uhr Schnaittach II - Trosch.reuth
26.07.26 15:00 Uhr Eschenbach - SG Alfeld

Gruppe 15
26.07.26 15:00 Uhr SG Neuhaus/Plec... - Leinburg

Gruppe 13
26.07.26 15:00 Uhr ASV Pegnitz II - Weilersbach
26.07.26 15:00 Uhr Pretzfeld - SG Betzenstein

Gruppe 12
26.07.26 15:00 Uhr Reuth - SG M.ehrenbach
26.07.26 15:00 Uhr SG Wichsenstein - Schlaifh.

Gruppe 1
26.07.26 15:00 Uhr Etzelskirch. - DJK Erlangen

Gruppe 11
26.07.26 15:00 Uhr Frauenaurach - DJK Erlangen II

Gruppe 9
26.07.26 15:00 Uhr Tennenlohe - SC Her. Nord
26.07.26 15:00 Uhr Rückersdorf - Niederndorf

Gruppe 8
26.07.26 15:00 Uhr Poxdorf - Atl Erlangen
26.07.26 15:00 Uhr Türk Forchh. - Röttenbach

Gruppe 7
26.07.26 15:00 Uhr Effeltrich - Bubenreuth

Gruppe 6
26.07.26 15:00 Uhr FSV Bruck II - Eggolsheim
26.07.26 15:00 Uhr 1. FC Burk - Möhrendorf

Gruppe 4
26.07.26 15:00 Uhr Hausen - Baiersdorf
26.07.26 15:00 Uhr SG Zeckern II - SGS Erlangen

Gruppe 3
26.07.26 15:00 Uhr BSC Erlangen II - Heßdorf

Gruppe 2
26.07.26 15:00 Uhr L.sendelbach - Adelsdorf
26.07.26 15:00 Uhr Dechsendorf - Hemhofen

Gruppe 7
26.07.26 16:00 Uhr Hallerndorf - Frauenaurach II

Gruppe 5
28.07.26 18:30 Uhr Buckenhofen II - Uttenreuth

Gruppe 11
28.07.26 19:00 Uhr Weißenbrunn - DJK Erlangen II

Gruppe 8
29.07.26 19:00 Uhr Röttenbach - Poxdorf

Gruppe 1
30.07.26 19:00 Uhr Neuhaus - Lonnerstadt

Gruppe 16
31.07.26 18:30 Uhr Trosch.reuth - Henfenfeld
02.08.26 15:00 Uhr SG Alfeld - Schnaittach II

Gruppe 1
02.08.26 17:00 Uhr Neuhaus - DJK Erlangen