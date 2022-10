Erstem Heimsieg folgte erster Auswärtssieg

Nach dem ersten Neusalzaer Heimsieg in der Vorwoche vertraute FSV Trainer Andreas Born auch im Auswärtsspiel beim SV 1910 Edelweiß Rammenau der selben Startformation. Und seine Mannschaft legt auch gleich ordentlich los. Bereits nach sieben Minuten köpfte Patrick Rangel Mendes eine Mühlmann Flanke aus guter Position über das Tor. Kurz darauf lenkte Edelweiß Keeper Moritz Kunath einen Schuss von Patrick Do Nascimento Silva gerade noch zu Ecke (12.). Diese brachte FSV Kapitän Tobias Draßdo an den langen Pfosten, wo Benjamin Wendschuh sich hochschraubte und zum 0:1 einköpfte (13.). Die Gäste blieben weiter dran und bespielten die überforderte Rammenauer Hintermannschaft weiter. Neusalzas Robert Scheffler setzte einen Distanzschuss, nach zu kurz abgewehrter Ecke, knapp neben das Tor der Platzherren (19.). In der 21. Spielminuten legten die Gäste aus Neusalza-Spremberg den zweiten Tagestreffer nach. Auch diesmal war FSV Kapitän Tobias Draßdo der Hauptinitiator. Nach dessen Zuspiel fasste sich Lukaš Bouška ein Herz und zimmerte den Ball unhaltbar zum 0:2 in die Maschen. Nur wenige Sekunden später traf der tschechische Offensivmann, nach Querpass von Louis Rudolph, erneut ins Tor. Doch der Treffer fand auf Grund einer Abseitsstellung keine Anerkennung (22.). Zudem strich ein Schuss von Patrick Rangel Mendes über das Rammenauer Tor (25.). Anschließend verwalteten die Neusalzaer das Ergebnis bis zu Pause. Rammenau traten zu keiner Zeit annähernd offensiv in Erscheinung. Nach dem Seitenwechsel verpassten es die FSV Kicker die Partie frühzeitig zu entscheiden. Nach einem Solo von Vincent Jarmer auf der Grundlinie setzte Louis Rudolph dessen Ablage freistehend neben das Tor (48.). Ein Freistoß von Philipp Mühlmann sorgte beim Rammenauer Schlussmann Moritz Kunath für große Probleme und auch Tobias Draßdo bekam den Ball im nachsetzen nicht im Tor unter (52.). Die erste und einzig gefährliche Aktion im Spiel hatten die Platzherren nach exakt einer Stunde, als sie zum vermeintlichen Anschluss kamen, dieser wegen Abseits aber keine Anerkennung fand (60.). Anschließend was das Spiel durch Wechslungen und gelbe Karten geprägt. Große Mühe hatten die Gäste nicht die Rammenauer vom eigenen Tor fern zu halten. Lediglich die eigenen Offensivbemühungen wurden nicht mehr konsequent zu Ende gebracht. Hervorzuheben ist aktuell die Defensivleistung der Neusalzaer Mannschaft, welche nun schon seit fünf Halbzeiten ohne Gegentreffer ist. (gs)