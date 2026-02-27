Erste Zusagen fix

Die TSG Sandershausen treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2026/27 voran und kann kurz vor der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung die ersten verbindlichen Zusagen vermelden.
Torhüter Loic John, Vize-Kapitän und Führungsspieler, macht den Anfang und geht im kommenden Sommer in seine achte Saison bei der TSG – 2019 war er vom VfL Kassel gekommen und hat sich seither zu einem der prägenden Keeper der Verbands- beziehungsweise Gruppenliga entwickelt.
Ebenfalls an Bord bleibt Sascha Hebold, der mit der Rückennummer 7 als Identifikationsfigur gilt und auch im kommenden Jahr „blau-weißes Blut“ auf den Platz bringen soll.
Ein wichtiges Signal kommt zudem von Jonathan Mogck, der nach langer Verletzungspause in absehbarer Zeit wieder ins Mannschaftstraining einsteigen will. Der Mittelfeldspieler hatte sich im August 2025 einen Außenknöchelbruch zugezogen, soll nun aber wieder zur belastbaren Option werden und in der kommenden Saison „viele Kilometer“ im Zentrum sammeln. Weitere Zusagen aus dem Kader, so kündigt es der Verein an, sollen zeitnah folgen.