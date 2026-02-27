Erste Zusagen fix

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die TSG Sandershausen treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2026/27 voran und kann kurz vor der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung die ersten verbindlichen Zusagen vermelden.

Torhüter Loic John, Vize-Kapitän und Führungsspieler, macht den Anfang und geht im kommenden Sommer in seine achte Saison bei der TSG – 2019 war er vom VfL Kassel gekommen und hat sich seither zu einem der prägenden Keeper der Verbands- beziehungsweise Gruppenliga entwickelt.

Ebenfalls an Bord bleibt Sascha Hebold, der mit der Rückennummer 7 als Identifikationsfigur gilt und auch im kommenden Jahr „blau-weißes Blut“ auf den Platz bringen soll.