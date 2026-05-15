Erste Zugänge fix: DJK Adler Union Frintrop II plant für die Zukunft

Frintrop schraubt am Kadergerüst. – Foto: UR-Pictures

Die Kaderplanung der zweite Mannschaft von DJK Adler Union Frintrop für die Saison 2026/2027 in der Kreisliga A läuft bereits auf Hochtouren.

Folgende Spieler haben bereits ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben:

Das Trainerteam um Udo Jonetat und Julian Büddeker freut sich sehr darüber, dass bereits zahlreiche Spieler ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben haben. Dadurch kann die Mannschaft gezielt und nur punktuell verstärkt werden, um den eingeschlagenen Weg mit einer jungen, entwicklungsfähigen und hungrigen Mannschaft konsequent weiterzugehen.

Besonders erfreulich ist zudem, dass nach langen und schweren Verletzungen auch Muthana Ali Shahab Al-Hishmawi sowie Fabio Piria in der neuen Saison wieder auf dem Sportplatz begrüßt werden können.

Auch die starke Nachwuchsarbeit von DJK Adler Union Frintrop trägt weiterhin Früchte. Mit Aaron Gsell, Marlon Möllmann, Joel Tyler Nowak, Mohammad Nour Nasrallah und Linus Wiethoff stoßen mehrere talentierte Spieler aus der eigenen Jugendabteilung zur 2. Mannschaft hinzu und sollen Schritt für Schritt an den Seniorenbereich herangeführt werden.

Zugänge stehen in Startlöchern

Darüber hinaus stehen bereits die ersten externen Neuzugänge fest:

Mit Ammar Durmic kehrt ein körperlich robuster Stürmer nach seiner Fußballpause wieder auf den Platz zurück. Durch seine Präsenz und Zweikampfstärke wird er die gegnerischen Verteidiger künftig vor einige Herausforderungen stellen.

Außerdem schließt sich mit Juri Bojarzin ein technisch starker Mittelfeldspieler der Mannschaft an, der mit seiner guten fußballerischen Ausbildung zusätzliche Qualität ins Spiel der Adler bringen wird.

Weitere Kader-News und Neuzugänge werden in den kommenden Tagen folgen.

Du hast ebenfalls Interesse, Teil des Perspektivkaders von DJK Adler Union Frintrop II für die Saison 2026/2027 in der Kreisliga A zu werden?

Dann melde dich gerne bei Trainer Udo Jonetat unter 01578-7984914.

Dich erwartet eine junge und ambitionierte Mannschaft, die aktuell dienstags und donnerstags jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr auf einer der schönsten Platzanlagen am Frintroper Wasserturm in Essen trainiert.

Das Trainerteam besteht aus zwei hauptverantwortlichen Trainern sowie einem Torwarttrainer, der sich zweimal pro Woche intensiv um die Ausbildung der Torhüter kümmert. Ergänzt wird das Team durch einen engagierten Betreuer, der an Spieltagen im Hintergrund alle organisatorischen Aufgaben übernimmt und die Mannschaft bestmöglich unterstützt.

Zusätzlich ist geplant, das Funktionsteam künftig um einen Athletiktrainer zu erweitern, um den Spielern eine noch ganzheitlichere Ausbildung bieten zu können.