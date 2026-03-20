Erste Weichenstellungen beim Landesligisten für die Saison 2026/27 Die Kaderplanung beim SV Böblingen nimmt Fahrt auf. von red/pm · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

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Für die neue Spielzeit darf sich der Landesligist SV Böblingen über erste wichtige Personalentscheidungen freuen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Durchlässigkeit zwischen Jugend- und Aktivenbereich sowie der Beständigkeit im Kader der ersten Mannschaft.

„Wir freuen uns sehr, mit den ersten Zusagen aus unserer U19 ein starkes Signal zu setzen – auch wenn unsere Jungs durch die Bank weg stark von anderen Vereinen umworben sind. Dass unsere A-Junioren in der Verbandsstaffel ganz oben mitspielen, zeigt uns, dass wir mit dem 'Böblinger Weg' auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Ioannis Tsapakidis, sportlicher Leiter des SVB. Erste Talente aus der U19 rücken auf

Mit Noah Stöckle (Innenverteidiger und Kapitän der U19), Kosmas Gkiagkiaev (Mittelfeldmotor) und Jon Salihi (Sturm) stoßen drei Leistungsträger aus der eigenen Jugend fest zum Kader der ersten Mannschaft. Alle drei Spieler konnten sich durch konstant starke Leistungen in der Spitzengruppe der Verbandsstaffel empfehlen und passen sportlich wie charakterlich hervorragend ins Team. Wichtige Vertragsverlängerung