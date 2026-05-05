Erste Weiche gestellt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Beim A-Ligisten SG Englis/Kerstenhausen/Arnsbach ist eine wichtige Personalentscheidung gefallen: Wie Hessensport24 berichtet, hat Moritz Eggers seine Zusage für die kommende Zeit gegeben und wird dem Verein auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben.

Für die SG ist das ein starkes Signal mit Blick auf die Planungen für die nächste Saison. Eggers zählt in der laufenden Runde zu den prägenden Spielern und kommt laut Vereinsangaben auf 17 Torbeteiligungen in 17 Spielen.

Entsprechend groß ist im Verein die Erleichterung über die Verlängerung. Aus dem Vorstand heißt es, Eggers bilde gemeinsam mit seinem Bruder Luca Eggers ein wichtiges Gerüst innerhalb der Mannschaft.