Erste von noch drei Auswärtsstationen

Den Auftakt macht das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (27.04.) beim FSV 63 Luckenwalde, bevor es dann eine gute Woche später am Dienstagabend des 6. Mai zum SV Babelsberg 03 gehen wird. Deshalb erwartet FCC-Trainer Volkan Uluc bei den Luckenwaldern "ein hartes Spiel" und verweist dabei insbesondere auf die letzten drei Heimspiele, in denen der FSV 63 zwei Heimsiege einfahren konnte und nur knapp gegen Zwickau das Nachsehen hatte. "Es wird nicht einfach in Luckenwalde. Wir sind darauf vorbereitet, dass sie defensiv sehr kompakt stehen und versuchen werden, aus dieser Kompaktheit heraus die Räume, die man ihnen anbietet, auch zu nutzen." Die Luckenwalder Stärken beschreibt Volkan Uluc mit "Standardsituationen, Umschaltspiel und zweite Bälle".

Das Ziel ist ungeachtet der nach wie vor angespannten Personalsituation an den Kernbergen, die drei Punkte mit nach Jena zu nehmen. "Wir wissen, dass das nicht einfach wird - erst recht bei einer Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft. Aber wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Das muss unser Anspruch sein." Das dazu nötige Rezept umschreibt Jenas Trainer Volkan Uluc vor allem mit einem Wort: "Effektivität!"

Bei der Umsetzung der Trainervorgaben stehen dem FCC wie zuletzt auch leider jede Menge Spieler nicht zur Verfügung. Personell hat sich also im Vergleich zum Heimspiel gegen den FSV Zwickau auf Jenaer Seite leider nichts geändert, außer dass seitdem Elias Löder über ein paar muskuläre Probleme klagt, die ihn aber hoffentlich nicht daran hindern werden, am Sonntag im Luckenwalder "Seele" für den FCC aufzulaufen.