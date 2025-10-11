 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: PlatzSzene

Erste Viertelfinal-Tickets im Landespokal gehen zum HFC und nach Aken

Polytan-Landespokal +++ Der Blick auf die Achtelfinal-Begegnungen des Wochenendes

Zwei Tickets für das Viertelfinale im Polytan-Landespokal wurden am Sonnabend bereits vergeben, vier weitere gehen am Sonntag über die Theke. Einzig die Paarungen zwischen dem VfB Ottersleben und der SG Union Sandersdorf (26. Oktober) sowie zwischen dem FSV Saxonia Tangermünde und dem Titelverteidiger 1. FC Magdeburg (22. November) finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Heute, 11:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
8
1
Abpfiff

Mit einem klaren 8:1-Heimerfolg über die SG Einheit Halle haben sich die Frauen des Halleschen FC am Samstagvormittag das erste Viertelfinal-Ticket gesichert. Dabei machte Greta Luise Neubert schon in der 32. Minute ihren lupenreinen Hattrick perfekt. Nach dem zwischenzeitlichen 1:3 durch Leonie Romy Gräupner (41.) sorgten Dreierpackerin Lavina Kadler (61., 82., 86.), Alisa Ademovic (65.) und Prisca Staiger nach dem Seitenwechsel für die weiteren Treffer des diesjährigen Finalisten.

Heute, 14:00 Uhr
SG Kemberg / Eutzsch
SG Kemberg / EutzschSG Kemberg
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
0
5
Abpfiff

Die Pokalreise des FC Stahl Aken geht nach dem Titelgewinn auf dem Kleinfeld auch auf dem Großfeld weiter. Mit einem souveränen 5:0-Erfolg bei der SG Kemberg/Eutzsch zogen die Akenerinnen am Samstag - angeführt von Doppelpackerin Antonia Fried - ins Viertelfinale ein.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
14:00live

Erst vor zwei Wochen standen sich der SV Germania Hergisdorf und der SV Allemannia Jessen in der Humanas-Verbandsliga gegenüber. Damals setzte sich die Allemannia mit 5:2 durch. Am Sonntag kommt es in Jessen zum schnellen Wiedersehen beider Mannschaften: Dann geht es um das Landespokal-Viertelfinale.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
14:00live

Die kürzeste Reise im Achtelfinale des Polytan-Landespokals führt den FSV Sittendorf am Sonntag zum SV Allstedt. Nur gut 20 Minuten Autofahrt trennen die beiden Sportplätze voneinander. Im letzten Aufeinandertreffen in der Landesliga Süd trennten sich beide im März mit einem 0:0-Unentschieden. Ein Remis wird es dieses Mal auf jeden Fall nicht geben.

Morgen, 14:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
14:00live

Im Oktober 2022 erlebten die Fußballerinnen von Germania Wernigerode und von der FSG Irxleben/Niederndodeleben eine denkwürdige Partie. Auf dem Sportplatz am Kohlgarten trennten sich beide damals in der Landesliga mit einem verrückten 6:6-Unentschieden. Am Sonntag treffen sich die Teams an selber Stelle zum Landespokal wieder.

Morgen, 14:00 Uhr
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
14:00

Neben den Frauen von Germania Wernigerode haben auch die Wernigeröder REDS am Sonntag im Polytan-Landespokal ein Heimspiel. Dann sind die Verbandsliga-Kontrahentinnen des SSV Besiegdas Magdeburg zu Gast in den Sauren Wiesen in Silstedt.

Aufrufe: 011.10.2025, 20:50 Uhr
Kevin GehringAutor