Erste Verlängerungen stehen fest

Auf die strukturelle Neuausrichtung folgt nun der personelle Unterbau: Der FSC 1924 Lohfelden hat die ersten Vertragsverlängerungen für seine künftige U23 bekanntgegeben. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, bleiben Hilal Rahimi, Denni Medina Velez, Timon Hirdes, Fabian Harries, Nico Schepe und Konrad Pakula an Bord.
Die Zusagen sind ein erster konkreter Schritt, nachdem der FSC kürzlich beschlossen hatte, die bisherige zweite Mannschaft ab der kommenden Saison als U23-Team in der Kreisoberliga Kassel zu führen. Der Verein hatte diesen Schritt als gezielte Investition in die Entwicklung junger Spieler beschrieben und die neue Mannschaft als Bindeglied zwischen Nachwuchs- und erster Mannschaft positioniert.
Mit den nun verkündeten Verlängerungen beginnt diese Idee greifbare Form anzunehmen. Noch stehen nicht alle Personalien fest, doch die ersten sechs Namen zeigen, dass Lohfelden den Kader der U23 frühzeitig zusammenhalten und dem Projekt ein stabiles Fundament geben will. Gerade in einer Mannschaft, die nicht nur sportlich funktionieren, sondern auch als Entwicklungsebene dienen soll, besitzt Kontinuität besonderes Gewicht.
Die Personalentscheidungen fügen sich damit nahtlos in das Bild ein, das der Verein zuletzt gezeichnet hat. Mit der Rückkehr von Eduard Grosu als Trainer hatte der FSC bereits Erfahrung und Vertrautheit mit dem eigenen Umfeld an die Seitenlinie geholt. Nun folgen die ersten Zusagen aus dem Spielerkreis – und unterstreichen, dass die U23 nicht als bloße Umbenennung verstanden werden soll, sondern als ernsthaftes sportliches Modell mit Perspektive.
Für Lohfelden ist das mehr als eine Randnotiz. Denn die U23 soll künftig jenen Raum bieten, in dem Talente den Sprung in den Seniorenbereich schaffen und sich für höhere Aufgaben empfehlen können. Dass der Verein früh erste Verlängerungen vermelden kann, ist daher auch ein Signal: Der nächste Entwicklungsschritt ist nicht nur beschlossen, sondern bereits in der Umsetzung.