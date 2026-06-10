Erste Verlängerungen stehen fest Zweite Mannschaft des FSC Lohfelden wird zur U23 von red · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: SBV 07 Kassel - Uwe Heinrich

Auf die strukturelle Neuausrichtung folgt nun der personelle Unterbau: Der FSC 1924 Lohfelden hat die ersten Vertragsverlängerungen für seine künftige U23 bekanntgegeben. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, bleiben Hilal Rahimi, Denni Medina Velez, Timon Hirdes, Fabian Harries, Nico Schepe und Konrad Pakula an Bord.

Die Zusagen sind ein erster konkreter Schritt, nachdem der FSC kürzlich beschlossen hatte, die bisherige zweite Mannschaft ab der kommenden Saison als U23-Team in der Kreisoberliga Kassel zu führen. Der Verein hatte diesen Schritt als gezielte Investition in die Entwicklung junger Spieler beschrieben und die neue Mannschaft als Bindeglied zwischen Nachwuchs- und erster Mannschaft positioniert. Mit den nun verkündeten Verlängerungen beginnt diese Idee greifbare Form anzunehmen. Noch stehen nicht alle Personalien fest, doch die ersten sechs Namen zeigen, dass Lohfelden den Kader der U23 frühzeitig zusammenhalten und dem Projekt ein stabiles Fundament geben will. Gerade in einer Mannschaft, die nicht nur sportlich funktionieren, sondern auch als Entwicklungsebene dienen soll, besitzt Kontinuität besonderes Gewicht.