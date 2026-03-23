Erste Verlängerungen fix

Der Melsunger FV 08 treibt seine Kaderplanung weiter voran und sendet ein klares Signal Richtung neue Saison: Jannik Bickel, Ivan Durdek und André Schnell bleiben dem Gruppenligisten erhalten. Das teilte der Verein über seine sozialen Medien mit.

Dass der Klub diese Verlängerungen öffentlich macht, passt ins Bild einer Mannschaft, die auf Stabilität setzt – nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Die Botschaft ist unmissverständlich: Der MFV will den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Basis zusammenhalten, auf der in den kommenden Monaten aufgebaut werden soll.