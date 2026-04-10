Erste Verlängerung fix

Der KSV Baunatal hat die erste Personalentscheidung für die kommende Saison öffentlich gemacht und den Vertrag mit Lukas Berger verlängert. Das teilte der Hessenligist in den sozialen Medien mit und setzte damit früh ein Signal für die Kaderplanung der Spielzeit 2026/27.

Mit Berger bleibt ein Torwart aus dem bestehenden Aufgebot an Bord, der bisher jedes Hessenliga-Spiel für die Baunis bestritt. Der Verein unterstreicht mit der Verlängerung, dass er auch in der neuen Saison auf Kontinuität und Entwicklung im eigenen Kader setzen will.