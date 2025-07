Erste Überraschungen in Runde zwei des Pokals im Landkreis Miesbach

Tor zum 1:0 durch Maximilian Abele (TSV Weyarn) im Pokalspiel beim SC Wall. – Foto: Christian Selbherr

In der zweiten Runde des Toto-Pokals gab es die ersten Überraschungen. Der TSV Irschenberg setzte sich in Fischbachau durch und trifft in Runde drei am Mittwoch auf den TSV Otterfing. Zudem warf der SC Wall den TSV Weyarn aus dem Pokal und sicherte sich ein Heimspiel gegen den TuS Holzkirchen, der mit Mühe in Wörnsmühl gewann. Di., 15.07.2025, 19:00 Uhr SG Tegernseer Tal SG Tegernsee TSV Otterfing Otterfing 0 6 Abpfiff

SG Tegernseer Tal – TSV Otterfing 0:6 (0:2) Tore: 0:1 Mann (9.), 0:2 C. Blaschke (28.), 0:3 Mann (47.), 0:4 Bacher (68.), 0:5 Bacher (76.), 0:6 Schwefel (88.) Keine Blöße gab sich der TSV Otterfing als Titelverteidiger der Gruppe Ost. Nach einem Freilos in der ersten Runde hatten die Kicker am Dienstagabend keine größeren Probleme mit der SG Tegernseer Tal. Im ersten Durchgang konnten die Hausherren das Spiel noch offen gestalten. Im zweiten Abschnitt ließen die TSV-Kicker dann aber nichts mehr anbrennen und schraubten das Ergebnis in regelmäßigen Abständen auf 0:6 in die Höhe. „Die erste Halbzeit war ein Spiel auf Augenhöhe, wir sind schwer reingekommen“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Aufgrund der zweiten Halbzeit waren es dann aber eine klare Nummer und ein verdienter Sieg. Wir sind zufrieden.“ Mi., 16.07.2025, 19:00 Uhr SF Fischbachau Fischbachau TSV Irschenberg Irschenberg 1 4 Abpfiff SF Fischbachau – TSV Irschenberg 1:4 (0:1) Tore: 0:1 Moser (22.), 0:2 Futschek (51.), 0:3 Moser (60.), 1:3 Drainer (79.), 1:4 Andreae (86.) Die erste Überraschung des zweiten Spieltags gab es beim A-Klassen-Duell zwischen den SF Fischbachau und dem TSV Irschenberg. Die Sportfreunde, die erst in der Relegation zur Kreisklasse gescheitert waren, mussten sich überraschend deutlich mit 1:4 dem TSV Irschenberg beugen. Stefan Moser (zwei) und Markus Futschek hatten die Gäste mit 0:3 in Führung gebracht. Nach dem Anschlusstreffer von Andreas Drainer stellte Robert Andreae den 1:4-Endstand her. „Wir sind zu Recht aus dem Pokal ausgeschieden. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht“, resümiert SF-Coach Hans Ostner. „Vielleicht war es eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Der Blick geht trotzdem nach vorne.“ Rundum zufrieden war TSV-Abteilungsleiter Lenz Juffinger: „Die Mannschaft hat den Plan von Trainer Mike Unrecht perfekt umgesetzt. Wir hatten früh gute Chancen und waren über weite Teile des Spiels die stärkere Mannschaft. Der Sieg war absolut verdient.“ Mi., 16.07.2025, 19:00 Uhr SC Wörnsmühl Wörnsmühl TuS Holzkirchen Holzkirchen 2 4 Abpfiff SC Wörnsmühl – TuS Holzkirchen 2:4 (2:3) Tore: 1:0 Hinterseher (10.), 1:1 Eckl (21.), 1:2 Schlicher (37.), 1:3 Hofinger (42.), 2:3 Sitzberger (44.), 2:4 Feldbrach (78.) Lange Zeit schwer tat sich der TuS Holzkirchen beim SC Wörnsmühl, am Ende siegte der Bezirksligist dann doch mit 4:2. „Der Gegner war gut eingestellt und hat uns mit sehr schönen Toren überrascht“, sagt TuS-Trainer Orhan Akkurt. „Am Ende sind wir eine Runde weiter, und um das ging es. Wir freuen uns auf die nächste Runde.“ Beim Stand von 2:3 ging es in den zweiten Durchgang, der lange spannend war, ehe Tim Feldbrach mit dem 2:4 den Deckel drauf machte. SC-Sprecher Marc Doll: „Holzkirchen war spielbestimmend, wir waren durch Konter und Standards sehr gefährlich. Eigentlich waren wir dem Ausgleich nahe, bis Holzkirchen eine Chance zum Endstand genutzt hat. Unsere Leistung war aber absolut okay.“