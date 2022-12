Erste Triumphatoren in der Halle gefunden Jahn Regensburg ist doppelt erfolgreich – Die Junioren-Ergebnisse vom Samstag

Auffällig war eigentlich überall, dass manch junger Kicker die Regeln nach Futsal noch nicht vollumfänglich verinnerlicht hat. Nichtsdestotrotz kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Denn spannend ging es bei allen Turnieren zu. Zunächst zur Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften: Hier buhlten die B-Jugendlichen in der Schulturnhalle Vilseck um vier Tickets für die Oberpalz-Endrunde. Es qualifizierten sich der SSV Jahn 1889 Regensburg und der TSV Kareth-Lappersdorf als Gruppensieger sowie die JFG Obere Vils und der FC Weiden-Ost als Zweitplatzierte.



Die U 19 der Jahn-Futsaler tat es ihren jüngeren Kompagnons später am Tag gleich, denn sie kürte sich in einem spannenden Entscheid in Lappersdorf zum Kreismeister. Finalverlierer JFG Tangrintel sowie der Drittplatzierte JFG Brunnenlöwen gaben ebenfalls eine sehr gute Figur ab. Bei den Regensburger B-Junioren setzte sich der Sportclub aus Regensburg die Hallenkrone auf; den Anfang hatte die C-Jugend gemacht und dort setzte sich die JFG Schwarze Laber gegen ihre sieben Mitstreiter durch. Eine Änderung gab's im Fußballkreis Amberg/Weiden. Hier werden die Kreismeister der A- und B-Junioren erst am Sonntag in Vohenstrauß gesucht, und zwar im Modus jeder gegen jeden.



Die Resultate von Samstag:

A-Jugend Kreisfinale Regensburg: 1. SSV Jahn 1889 Regensburg, 2. JFG Tangrintel, 3. JFG Brunnenlöwen, 4. FSV Prüfening

B-Jugend Kreisfinale Regensburg: 1. SC Regensburg, 2. JFG Naab-Regen, 3. SpVgg Illkofen, 4. ASV Undorf

C-Jugend Kreisfinale Regensburg: 1. JFG Schwarze Laber, 2. JFG 3 Schlösser-Eck, 3. JFG Naab-Regen, 4. SG Zeitlarn

BOL-Bezirksquali der B-Junioren:



Am Sonntag stehen folgende Entscheide an: Kreisfinale Amberg/Weiden der A-Junioren (ab 14 Uhr in Vohenstrauß), Kreisfinale Amberg/Weiden der B-Junioren (ab 9 Uhr in Vohenstrauß), Kreisfinale Cham/Schwandorf der B-Junioren (ab 9.30 Uhr in Roding), Kreisfinale Regensburg der D-Junioren (ab 10 Uhr in Lappersdorf) und BOL-Bezirksquali der A-Jugend (ab 10 Uhr in Maxhütte-Haidhof).