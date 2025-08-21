Erste Trends, erste Härteproben – der 2. Spieltag der KL Diepholz

– Foto: Marcel Eichholz

Der Saisonstart ist vollzogen, die ersten Punkte verteilt – und schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Kreisliga Diepholz in dieser Spielzeit eine spannende Mischung aus ambitionierten Absteigern, euphorischen Aufsteigern und etablierten Kräften bereithält. Während Okel mit einem Kantersieg die erste Duftmarke setzte, konnten Teams wie Bruchhausen-Vilsen II oder Dickel trotz ordentlicher Ansätze noch keine Zähler einfahren. Der 2. Spieltag bietet nun reichlich Gelegenheit, die ersten Eindrücke zu bestätigen – oder zu widerlegen.

SV Dickel – SV Friesen Lembruch (Do., 21.08., 19:30 Uhr)

Aufsteiger Dickel empfängt nach der knappen Niederlage in Eydelstedt den SV Friesen Lembruch. Trainer Horst Pranga weiß um die Schwere der Aufgabe: „Wir gehen in jedes Spiel als Außenseiter. Aber wir wollen den Schwung aus der zweiten Halbzeit gegen Eydelstedt mitnehmen und im ersten Heimspiel gleich die ersten Punkte holen.“ Lembruch reist mit Rückenwind an, nach dem 2:1-Auftakterfolg gegen Seckenhausen.

SV Heiligenfelde II – TuS Lemförde (Do., 21.08., 20:00 Uhr)

Zwei Verlierer des ersten Spieltags treffen aufeinander. Lemförde ging mit 0:6 gegen Okel unter und will sich nun stabilisieren. Trainer Friedel Holle erinnert an das Pokalduell vor zwei Wochen gegen Heiligenfelde II: „Wir müssen einiges besser machen, wenn wir etwas mitnehmen wollen.“ Die personelle Situation sei „nicht schlecht“, auch wenn Kone gesperrt und einige Langzeitverletzte fehlen. Für beide gilt: Ein Sieg wäre immens wichtig, um den Fehlstart zu verhindern.

___________________________________________________________________________________________________ TSV Okel – TSV Bassum (Sa., 23.08., 14:00 Uhr)

Ein echtes Topspiel: Okel führt nach dem 6:0 über Lemförde die Tabelle an, Bassum startete mit einem 3:1 ebenfalls stark. TSV-Coach Rico Volkmann gibt sich kämpferisch: „Wir freuen uns sehr auf das erste Heimspiel. Bassum ist eine erfahrene Truppe, die oben mitspielen wird. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten den Unterschied machen.“ Okel will die frühe Tabellenführung bestätigen, Bassum selbstbewusst nachlegen.

___________________________________________________________________________________________________ SV Bruchhausen-Vilsen II – SG Kirchdorf/Barenburg (Sa., 23.08., 16:00 Uhr)

Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen II unterlag am 1. Spieltag Weyhe-Lahausen trotz dreier eigener Treffer. Nun folgt das erste Heimspiel. Trainer Timo Brauer: „Wir freuen uns mega auf die Partie und hoffen auf viele Zuschauer. Wir wollen eine ähnlich gute Leistung wie zum Auftakt zeigen.“ Kirchdorf kommt nach einem 3:1-Auftaktsieg mit breiter Brust.

TSV Holzhausen-Bahrenborstel – SV Jura Eydelstedt (Sa., 23.08., 16:00 Uhr)

Holzhausen verlor zum Start in Kirchdorf, will nun vor eigenem Publikum zurückschlagen. „Wir müssen 120 Prozent geben und wollen die ersten Punkte holen“, heißt es aus dem Lager des TSV. Doch Gegner Eydelstedt, nach dem 2:1 gegen Dickel ebenfalls siegreich gestartet, reist mit Selbstvertrauen an. Trainer Michael Schultalbers warnt: „Das wird ein unangenehmes Spiel. Holzhausen ist kämpferisch stark und steht gerne tiefer. Wir müssen spielerische Lösungen finden.“

___________________________________________________________________________________________________ SG Diepholz – TSV Weyhe-Lahausen (So., 24.08., 15:00 Uhr)

Ein echter Kracher: Diepholz, das sich in Nordwohlde 2:2 trennte, empfängt den Tabellenzweiten aus Weyhe, der mit 5:3 gegen Bruchhausen-Vilsen II die Offensivpower demonstrierte. SG-Trainer Kevin Tanke erwartet ein intensives Duell: „Weyhe ist stark, das wird eine kleine Wundertüte.“ Für beide gilt: Mit einem Sieg ließe sich direkt der Anschluss an die Spitze herstellen.

___________________________________________________________________________________________________ TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – SV Mörsen-Scharrendorf (So., 24.08., 15:30 Uhr)

Die Gastgeber verloren knapp in Lembruch, wollen nun unbedingt punkten. Mörsen-Scharrendorf startete dagegen mit einem 3:1 in Heiligenfelde optimal. Ob die TSG den Favoriten ärgern kann, bleibt abzuwarten – die Rollen sind klar verteilt.

___________________________________________________________________________________________________ SV Marhorst – TV Einigkeit Nordwohlde (Mo., 25.08., 19:30 Uhr)

Zum Abschluss des Spieltags wartet ein Flutlichtspiel. Marhorst unterlag am 1. Spieltag in Bassum, will nun vor eigenem Publikum angreifen. TVE-Manager Thomas Liwotto erwartet eine offene Begegnung: „Marhorst hat sich spielerisch entwickelt, sie haben gute Kicker wie Beuke oder Rüßmann. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem wir nicht als Verlierer vom Platz gehen wollen.“ Auch die Personalsituation könnte am Montagabend eine Rolle spielen.

