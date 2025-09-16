Erste Trainerentlassung in der Oberliga Westfalen nach Fehlstart

Der punktlose Oberligist TuS Ennepetal zieht frühzeitig die Reißleine. Der Sportliche Leiter Thomas Riedel teilte am Dienstagabend der Lokalpresse "Westfalenpost" mit, dass Trainer Sebastian Westerhoff entlassen wurde.
Der 39-Jährige hatte Anfang 2023 beim Oberliga-Dino angeheuert und dafür seinen Vertrag beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel aufgelöst. Nach Jahren im Mittelmaß, in denen auch immer der Blick nach unten gerichtet werden musste, könnte es in der laufenden Spielzeit so richtig heiß werden, nachdem es im Sommer einen gewissen Umbruch gegeben hat. Die Abgänge der Leistungsträger Ben Binyamin, Marius Müller und Abdullah El Youbari sollten mit Regionalliga-erfahrenen Neuzugängen wie Kevin Hagemann und Arda Nebi kompensiert werden. Insgesamt wurden 14 neue Spieler präsentiert. Der Erfolg bleibt bislang aber komplett aus.
Drei Mannschaften werden erstmals fix aus dem westfälischen Amateuroberhaus absteigen. Damit der TuS Ennepetal auch im 14. Jahr in Folge den Klassenerhalt erreicht, muss schnellstmöglich die Wende eingeleitet werden, die Westerhoff offensichtlich nicht mehr zugetraut wird.
"Sebastian ist der Verein ans Herz gewachsen, entsprechend emotional war es auch. Rein menschlich hat er sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, ausschlaggebend für die Trennung ist ausschließlich das bisherige, mitunter mut- und ideenlose Auftreten der Mannschaft bei den bisherigen sechs Partien gewesen", erklärt Riedel.
Interimsweise wird vorerst der frühere Ennepetaler Oberliga-Akteur Leon Enzmann (34), der im Sommer vom Coach der Reserve in die Sportliche Leitung neben Riedel gerückt ist, übernehmen.
Am Dienstagabend stand Enzmann auch erstmals an der Seitenlinie, als er eine leicht verstärkte Ennepetaler Reserve-Mannschaft im Kreispokal in die 2. Runde geführt hat. Die SG BW Haspe, Ligarivale der Ennepetaler Reserve in der Bezirksliga 6, wurde auf Asche dank eines Last-Minute-Ausgleichs im Elfmeterschießen mit 8:7 bezwungen.