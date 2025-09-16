Erste Trainerentlassung in der Oberliga Westfalen nach Fehlstart

Der 39-Jährige hatte Anfang 2023 beim Oberliga-Dino angeheuert und dafür seinen Vertrag beim Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel aufgelöst. Nach Jahren im Mittelmaß, in denen auch immer der Blick nach unten gerichtet werden musste, könnte es in der laufenden Spielzeit so richtig heiß werden, nachdem es im Sommer einen gewissen Umbruch gegeben hat. Die Abgänge der Leistungsträger Ben Binyamin, Marius Müller und Abdullah El Youbari sollten mit Regionalliga-erfahrenen Neuzugängen wie Kevin Hagemann und Arda Nebi kompensiert werden. Insgesamt wurden 14 neue Spieler präsentiert. Der Erfolg bleibt bislang aber komplett aus.

Drei Mannschaften werden erstmals fix aus dem westfälischen Amateuroberhaus absteigen. Damit der TuS Ennepetal auch im 14. Jahr in Folge den Klassenerhalt erreicht, muss schnellstmöglich die Wende eingeleitet werden, die Westerhoff offensichtlich nicht mehr zugetraut wird.