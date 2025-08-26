Erste Trainer-Entlassung in der Regionalliga perfekt

Nach dem 5. Spieltag der Regionalliga West gibt es die erste Trainer-Entlassung der Saison 2025/26: Aufsteiger Bonner SC entlässt seinen bisherigen Erfolgstrainer Sascha Glatzel, der nur eine Partie zum Auftakt mit seinem BSC gewonnen hat.

„Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um die gesteckten Ziele in dieser Saison erreichen zu können“, erklärt BSC-Vorsitzender Matthias Möseler in einer Erklärung des Vereins. „Sascha Glatzel hat in seiner Amtszeit viel für unseren Verein geleistet. Dennoch sind wir der Meinung, dass in der aktuellen Situation eine Veränderung an der Seitenlinie notwendig ist."

Der 49-jährige Glatzel übernahm den Traditionsverein aus Bonn im Oktober 2023 und führte ihn in der vergangenen Saison zu einer absolut souveränen Meisterschaft in der Mittelrheinliga. In der Regionalliga West hat der BSC allerdings nicht an die Euphorie der Aufstiegsspielzeit anknüpfen können. Auf den 4:1-Sieg beim VfL Bochum II zum Auftakt folgten vier Niederlagen, die allerdings auch eingeordnet werden müssen. Bonn verlor gegen Borussia Mönchengladbach II, Fortuna Düsseldorf II und den Vizemeister FC Gütersloh. Diese drei Klubs reihen sich hinter Tabellenführer Sportfreunde Siegen auf den Plätzen zwei bis vier ein. Auch bei Rot-Weiß Oberhausen muss ein Aufsteiger nicht gewinnen.

Neuer Trainer erst nach den beiden kommenden Krachern?

Sportdirektor Daniel Zillken meint: „Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen und hat uns auch in den letzten Tagen intensiv beschäftigt. Wir müssen jetzt positiv in die Zukunft schauen.“ Die Sportliche Leitung wird gemeinsam mit dem restlichen Trainer-Team den BSC auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. Zillken selbst war schon Coach des Bonner SC in der Regionalliga - mehr hier.