Erste Trainer-Entlassung der Oberliga steht fest

Der späte Ausgleichstreffer von Oguz Ayan war zu viel: Nach dem 1:1 bei der Holzheimer SG hat der ETB Schwarz-Weiß Essen am Mittwoch die Trennung von Czayka veröffentlicht. Nach elf Punkten aus neun Partien und Rang 13 in der Oberliga reagiert der Tabellendritte der Vorsaison auf eine Entwicklung, die dem Klub nicht gefällt.

„Nach elf Pflichtspielen sind wir zu der Auffassung gekommen, dass die Entwicklung unserer ersten Mannschaft nicht in die Richtung geht, die wir uns vorgestellt hatten. Deshalb sahen wir uns nun leider - zum ersten Mal im siebten Jahr meiner Tätigkeit als Vorsitzender - gezwungen, eine Trainerfreistellung vorzunehmen“, teilt Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, mit. Im Niederrheinpokal scheiterte der Essener Traditionsverein in der 2. Runde am Regionalligisten Wuppertaler SV mit 1:3.