Erste Trainer-Entlassung der Oberliga steht fest

Vor dem 10. Spieltag der Oberliga Niederrhein gibt es den ersten Trainerwechsel der Saison. Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat die Entlassung von Dennis Czayka bekanntgegeben, der erst im Sommer den Trainerposten am Uhlenkrug übernommen hat. Wer den ETB vorerst coachen wird, steht auch schon fest.
„Nach elf Pflichtspielen sind wir zu der Auffassung gekommen, dass die Entwicklung unserer ersten Mannschaft nicht in die Richtung geht, die wir uns vorgestellt hatten. Deshalb sahen wir uns nun leider - zum ersten Mal im siebten Jahr meiner Tätigkeit als Vorsitzender - gezwungen, eine Trainerfreistellung vorzunehmen“, teilt Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, mit. Im Niederrheinpokal scheiterte der Essener Traditionsverein in der 2. Runde am Regionalligisten Wuppertaler SV mit 1:3.
Dass die Verantwortlichen des ETB sich zum Handeln gezwungen sahen, liegt sicherlich auch an der besonderen Situation der Oberliga Niederrhein. Schlusslicht 1. FC Kleve hat mit acht Punkten nur sechs weniger als der VfB 03 Hilden auf Rang fünf. Mit kleinen Serien ist nach oben wie unten für die meisten Teams noch sehr viel drin - auch für den ETB, der zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat.
Czayka kehrte im Sommer zum ETB zurück, er war zuvor drei Jahre Trainer des Landesligisten SC Velbert, nachdem er Coach der erfolgreichen U19-Niederrheinliga-Mannschaft des ETB war, die den Aufstieg in der Bundesliga erst in der Relegation verpasst hatte. Bei den Senioren der Essener trat er die Nachfolge von Julian Stöhr, der mittlerweile Trainer des KFC Uerdingen ist, an.
Gegen Aufsteiger Adler Union Frintrop und beim 1. FC Monheim muss der ETB SW Essen jetzt Siege feiern, um den Keller zu distanzieren. Frintrop ist punktgleich, Monheim hat einen Zähler weniger. Möglicherweise könnte Björn Matzel in beiden Partien an der Seitenlinie stehen, denn der U19-Coach übernimmt die Oberliga-Mannschaft interimsweise. Seit 2021 trainiert Matzel verschiedene Mannschaften der Schwarz-Weißen.