Erste Trainer-Aufgabe für Michael Plank in Ettmannsdorf

Plank wird zur neuen Saison erstmals als Trainer in Erscheinung treten. Konkret wird er spielender Co-Trainer bei Ettmannsdorfs zweiter Mannschaft, die vor wenigen Tagen via Relegation in die Kreisliga abgestiegen ist. Hierbei unterstützt er den neuen Linien- und Cheftrainer Tobias Wiesner.



Durch diese Neubesetzungen im Trainerteam erhoffen sich die Verantwortlichen des SVSE „absolute Impulse. Von draußen durch Tobi Wiesner, auf dem Spielfeld durch Michl Plank. Michl kann genau die Impulse bringen, die es in der Kreisliga braucht. Mich freut seine Zusage ungemein, weil er selbst aus der Jugend- in den Herrenbereich gewechselt ist. Da er den gleichen Weg bestritten hat, kann er unseren 'Küken' aus der A-Jugend zur Hand gehen. Er weiß, wie Landesliga-Fußball geht und er lebt den Fußball. Nicht umsonst hat er sich nach langwierigen Sportverletzungen immer wieder herangekämpft. Auch in der abgelaufenen Rückrunde hatte er wieder Probleme mit leichten Verletzungen. Das Wichtigste ist, dass er wieder Spaß und Lust am Fußball hat“, skizziert Ettmannsdorfs neuer Sportlicher Leiter Mario Albert, der Michael Plank einst selbst aus der Jugend des SSV Jahn ans Naab-Ufer gelotst hatte.



Grundsätzlich tut sich zum Saisonwechsel Trainer-technisch ja einiges beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Christian Most übernimmt bekanntlich das Landesligateam als Cheftrainer. An seine Seite rückt Florian Tausendpfund als „Co“. Das Kreisligateam sieht mit Michael Wiesner und Michael Plank ebenfalls „neue“ Gesichter. Die in die Landesliga aufgestiegene U19 wird weiterhin von Chefcoach Ilhan Koc und Trainerassistent Stefan Krachunov geführt. „Die Spieler können sich freuen, dass neuer Input in die Mannschaften getragen wird. Wir wollen Leute mit Stallgeruch, die sich zu hundert Prozent mit dem Verein identifizieren“, sagt Albert. Genau deshalb sieht er in der Personalie Michael Plank die „Idealbesetzung für uns: Weil er schon lange da ist, bringt er all die Tugenden mit, die den Verein auszeichnen.“



Grundsätzlich sei man in puncto Trainerbesetzung für die neue Saison „extrem gut aufgestellt“. Auch die Kaderplanung für Erste und Zweite ist in den Endzügen. Pro Mannschaft sollen am Ende 20 Feldspieler zur Verfügung stehen, ist Alberts Ziel.