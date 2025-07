Erste Test-Pleite: SV Heimstetten verliert nach zweimaliger Führung gegen TuS Geretsried

Im vierten Vorbereitungsspiel hat Fußball-Bayernligist SV Heimstetten die erste Niederlage kassiert. Im eigenen Stadion verlor das Team von Cheftrainerin Sarah Romert mit 2:3 gegen den TuS Geretsried, der nach dem Aufstieg in der kommenden Saison ebenfalls in der fünfthöchsten Spielklasse antritt.

Dabei begann die Partie vier Tage nach dem 7:0-Kantersieg gegen den Ortsrivalen Kirchheimer SC wie gewünscht für den SVH. Bereits in der fünften Minute brachte Neuzugang Vitus Vochatzer die Platzherren in Führung. Auch sonst hatten die Heimstettner den Gegner über weite Strecken der ersten Hälfte im Griff. Ein weiteres Tor wollte ihnen jedoch nicht gelingen – anders als dem Gegner. Er nutzte einen Schnitzer in der SVH-Deckung zum 1:1-Ausgleich, zugleich der Pausenstand.

Nach dem Wechsel ließ Heimstetten dann spürbar nach, was Sarah Romert hinterher auch auf die schwindenden Kräfte ihres Teams nach einer anstrengenden Trainingswoche zurückführte. Dennoch ging der SVH auch noch ein zweites Mal in Führung – erneut durch einen Neuzugang. So traf der Ex-Unterhachinger David Leitl kurz nach dem Seitenwechsel zum 2:1, doch dieses Polster konnte Heimstetten nicht ins Ziel bringen. Vielmehr drehte Geretsried in der Schlussphase durch einen Doppelpack von Anastasios Karpouzidis und Veron Fejzullahi die Partie binnen elf Minuten und fügte dem SVH somit eine 2:3-Niederlage zu.

Chance zur Wiedergutmachung hat der Tabellenzehnte der Vorsaison bereits an diesem Dienstag. Dann gastiert um 19.30 Uhr der TuS Holzkirchen im ATS-Sportpark, der vom Ex-Heimstettner Orhan Akkurt trainiert wird.