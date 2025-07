Erste Teilnahme am DFB-Pokal: Hammerlos für Germania Halberstadt

U19-DFB-NL Gr. C

Mit dem Gewinn des Landespokals von Sachsen-Anhalt hat der VfB Germania Halberstadt Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal nehmen die Germanen am DFB-Pokal der Junioren teil. In der ersten Runde wartet gleich ein Hammerlos auf die Halberstädter.

Mit dem 1. FC Köln tritt der amtierende Deutsche Meister die Reise nach Sachsen-Anhalt an. Dies ergab am Donnerstag die Auslosung des Deutsches Fußball Bundes, bei der Hannes Wolf als Losfee fungierte. Im Mai hatten sich die Kölner vor mehr als 24.000 Zuschauern mit einem verrückten 5:4-Erfolg über Bayer Leverkusen den Meistertitel gesichert.

Neben Germania Halberstadt ist mit dem 1. FC Magdeburg noch ein weiterer Vertreter aus Sachsen-Anhalt im DFB-Pokal dabei. Die Blau-Weißen hatten sich mit dem zweiten Tabellenplatz in der Frühjahresrunde der DFB-Nachwuchsliga qualifiziert. In der ersten Runde müssen die Magdeburger zum JFV AOBHH (Regionalliga Nord). In diesem vereinen sich die Nachwuchsabteilungen des SV Ahlerstedt/Ottendorf, des TuS Eiche Bargstedt, des TuS Harsefeld und des Heeslinger SC.