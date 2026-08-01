Erste Standortbestimmung für SG Bad König/Zell

Odenwaldkreis. Die Kreisliga A Odenwald hat weiter an Stärke dazugewonnen. Mit dem Abstieg der SG Bad König/Zell aus der Kreisoberliga kam ein Topteam dazu. Auch die personell stark aufgerüstete FSV Erbach avanciert zum Meisterschaftskandidaten. Bereits am ersten Spieltag treffen beide in der Kurstadt (15 Uhr) aufeinander – Standortbestimmung.
Die Fliehkräfte nach dem Klassenverlust waren bei der SG nicht allzu groß. Weitestgehend bleibt das Ensemble von Trainer Sven Koch zusammen. Und die Jugend strömt weiter in den Seniorenbereich. „Das ist unsere Zukunft“, freut sich Geschäftsführer Frank Weichel. Für den Mann aus dem Vorstand war es auch nicht die optimale Vorbereitung: „Zwei Testspiele mussten abgesagt werden.“ Weichel sieht den Abstieg mehr als Chance, denn die Kurstädter müssen nicht sofort wieder aufsteigen, wollen immer mehr die Jugend integrieren. Neun junge Fußballer verstärken den Gesamtkader.
Die Stimmung im Lager der Bad Königer sei überaus gut, der gesunde Konkurrenzkampf im Kader beflügle diese Stimmung. In der Innenverteidigung zeichnet sich ab, dass Neuerwerbung Tom Friedrich (SG Sandbach) mit Kai Rodemich künftig spielen könnte: Stark umworben war Ballverteiler und Stratege Justin Kunkelmann, dem mehrere Angebote für einen Wechsel vorlagen. Jetzt gilt es aber, die Konzentration auf die FSV Erbach zu richten, die sich mit mehreren Spielern aus höheren Klassen verstärkte und mit aller Macht in die nächsthöhere Spielklasse drängt.
Die SSV Brensbach II ist die vierte Reserve, die den Sprung in das Kreisoberhaus schaffte. In der B-Liga war die SSV II mit Spielertrainer Markus Lackner die durchschlagskräftigste Mannschaft: 120 Tore bejubelten die Gersprenztaler in 34 Meisterschaftsspielen. Die neue Liga ist allerdings nicht mit der B-Liga vergleichbar, darüber ist man sich in Brensbach im Klaren: „Klassenerhalt sei das angestrebte Ziel.“ Und genau dieses Unternehmen wird für die Lackner-Schützlinge ungemein schwer. Eine erste Kostprobe gibt es am Sonntag (13Uhr) beim ersten Heimspiel gegen den SV Gammelsbach.
Wo der SV Hummetroth II nach dem verpassten Aufstieg in die Kreisoberliga steht, ist ziemlich schwer einzuschätzen, da sich der Club direkt nach dem verpassten Aufstieg von seinem damaligen Trainergespann trennte. Im Kader stehen viele neue Gesichter. Der neue Trainer Nicola Castro (Ober-Ramstadt) hat alle Hände voll zu tun. Schon gegen den Vierten der Vorsaison, den TSV Sensbachtal, wird sich zeigen, wo der Vizemeister steht. In Nieder-Kainsbach sieht man der Aufgabe gegen Türk Breuberg gelassen entgegen. SG-Trainer Christian Remmers verfügt über einen breiten Kader und bekommt mit Gruppenligaspieler Björn Kabel noch einen richtigen Torjäger dazu. Es war nie einfach für den KSV Reichelsheim in der Vergangenheit gegen die Ausbildungsmannschaft des TSV Seckmauern.“
Erster Auftritt von B-Liga-Meister GSV Breitenbrunn. Erste Kraftprobe für die GSV in Vielbrunn (15 Uhr). Im Pokal schied Breitenbrunn mit 1:2 gegen Mümling-Grumbach nur denkbar knapp aus. In Vielbrunn erhofft sich der Aufsteiger mehr. In der vergangenen Saison verlor der VfL Michelstadt in Rothenberg drei ganz wichtige Zähler. Die Messlatte, die die Michelstädter in der Oberzent überqueren müssen, dürfte nicht wirklich tiefer liegen. Harte Prüfung für das junge VfL-Team.