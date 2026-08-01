Erste Standortbestimmung für SG Bad König/Zell

Wo der SV Hummetroth II nach dem verpassten Aufstieg in die Kreisoberliga steht, ist ziemlich schwer einzuschätzen, da sich der Club direkt nach dem verpassten Aufstieg von seinem damaligen Trainergespann trennte. Im Kader stehen viele neue Gesichter. Der neue Trainer Nicola Castro (Ober-Ramstadt) hat alle Hände voll zu tun. Schon gegen den Vierten der Vorsaison, den TSV Sensbachtal, wird sich zeigen, wo der Vizemeister steht. In Nieder-Kainsbach sieht man der Aufgabe gegen Türk Breuberg gelassen entgegen. SG-Trainer Christian Remmers verfügt über einen breiten Kader und bekommt mit Gruppenligaspieler Björn Kabel noch einen richtigen Torjäger dazu. Es war nie einfach für den KSV Reichelsheim in der Vergangenheit gegen die Ausbildungsmannschaft des TSV Seckmauern.“