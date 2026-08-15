Künftig gemeinsam verantwortlich für das Neurieder Kreisliga-Team: der bisherige Interimstrainer Robert Schöttl (r.) und der bisherige U19-Trainer Stefan Simic. – Foto: Dagmar Rutt

Langsam, aber sicher nähert sich auch die Fußball-Kreisliga München dem Punktspielstart. „Bisher konnten wir nur in kleineren Gruppen trainieren. Nach und nach kommen jetzt aber die Urlauber zurück“, sagt Robert Schöttl, Trainer des TSV Neuried. Bislang absolvierte der Kreisligist nur zwei Testspiele in überschaubarer Mannstärke. Am Sonntag steht nun die erste Standortbestimmung auf dem Programm. In der zweiten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene gastieren die Neurieder, die vergangene Woche wegen des Nichtantretens von Gegner FC Husaria München kampflos die erste Runde überstanden haben (wir berichteten), ab 15 Uhr bei der DJK Pasing.

Morgen, 15:00 Uhr DJK Pasing DJK Pasing TSV Neuried TSV Neuried 15:00 PUSH

„Der Pokal ist eine interessante Sache. Wir behandeln das definitiv wie ein Pflichtspiel“, kündigt Schöttl an. Die beiden Kontrahenten kennen sich bereits: Schon im Vorjahr waren der TSV Neuried und die DJK Pasing in der Kreisliga 2 aufeinandergetroffen. Mit 4:3 und 5:2 konnten die Pasinger damals beide Duelle für sich entscheiden – und auch heuer wird es Anfang Oktober eine weitere Revanche in der Liga geben. „Ein Liga-Duell im Pokal ist ungefähr auf Augenhöhe“, vermutet Schöttl. „Auch wenn bei beiden Mannschaften in ein paar Wochen dann wahrscheinlich fünf andere Spieler in der Startelf stehen.“