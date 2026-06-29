Erste Standortbestimmung: Dingolfing trifft im Pokal auf Bayernligist Am Dienstagabend geht es für die BMW-Städter gegen die Sportfreunde Schwaig um ein Ticket für die 1. Hauptrunde des BFV-Pokals von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Dingolfing bekommt es am Dienstagabend mit den Sportfreunden Schwaig zu tun – Foto: Charly Becherer

Am Dienstagabend (Anstoß: 19 Uhr) kreuzen der FC Dingolfing und die Sportfreunde Schwaig die Klingen und wetteifern um einen Startplatz für die 1. Hauptrunde im BFV-Pokal, die am zweiten Juli-Wochenende über die Bühne geht. Der Bayernligist aus dem Landkreis Erding geht als Favorit in die Partie beim Landesligisten.

"Wir fahren immer unglaublich gerne nach Niederbayern. Das sind einfach tolle Leute", sagt Schwaigs Pressemann Rainer Hellinger, der kein Geheimnis daraus macht, dass die Dombeck-Truppe als Sieger vom Platz gehen will: "Wir möchten den Einzug in die Hauptrunde natürlich schaffen. Das ist unser Ziel, auch wenn der Gegner für uns leider eine große Unbekannte ist." Am späten Sonntag-Nachmittag hatte der Fünftligist kurzfristig ein Highlight. Ein relativ spontan vereinbartes Testspiel gegen den TSV 1860 München lockte trotz der tropischen Temperaturen über 600 Zuschauer an, die am Ende einen klaren 5:1-Erfolg der Löwen zu sehen bekamen. "Zur Halbzeit stand es 1:1 und wir haben in den ersten 45 Minuten super mitgehalten. Nach der Pause war es dann aber eine klare Angelegenheit. Dennoch war das für uns eine tolle Sache", berichtet Hellinger. Allerdings fehlten gegen 1860 wichtige Stammkräfte wie Florian Pflügler, Tim Schels, Tobi Jell und Sebastian Hofmaier, die allesamt angeschlagen sind und geschont wurden. Wer von dem Quartett am Dienstagabend wieder einsatzbreit ist, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden.





