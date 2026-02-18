Erste Spielabsage in der Oberliga

– Foto: Marwin Wolf

Der 18. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord steht unter dem Eindruck einer absurden Vorwoche: wetterbedingt sieben Absagen und nur ein Spiel. Auch für den kommenden Spieltag gibt es bereits eine Absage.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

---

Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr FC Anker Wismar Anker Wismar SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 13:00 PUSH



Für FC Anker Wismar ist es die Art Heimspiel, bei der schon der Gegner die Tribüne elektrisiert. Wismar steht auf Rang acht mit 23 Punkten aus 15 Spielen (7-2-6, 32:29). SV Lichtenberg 47 kommt als Zweiter mit 34 Punkten aus 15 Spielen (11-1-3, 43:27) – und mit dem klaren Auftrag, den Druck auf Spitzenreiter SV Tasmania Berlin (37 Punkte) hochzuhalten.

Das Hinspiel war eng und eindeutig zugleich: Lichtenberg gewann am 3. Spieltag 2:1 gegen Anker Wismar. Genau darin liegt die Wucht dieses Rückspiels. Wismar weiß: Es war schon einmal möglich, den Favoriten an den Rand zu bringen – jetzt soll es reichen. Lichtenberg weiß: Wer oben dranbleiben will, darf solche Aufgaben nicht nur bestehen, sondern bestätigen. 43 Tore sprechen für Offensivkraft, doch Wismar hat selbst 32 Treffer – dieses Spiel riecht nach Tempo, nach Widerstand und nach einem Nachmittag, an dem der Zweite keine Sekunde schlafen darf. ---



SV Siedenbollentin (6., 24 Punkte, 16 Spiele, 6-6-4, 29:29) trifft auf FSV Optik Rathenow (13., 19 Punkte, 16 Spiele, 5-4-7, 24:31). Die Rollen sind klar verteilt, aber die Bedeutung ist es auch: Siedenbollentin kämpft darum, den Kontakt zur oberen Hälfte nicht zu verlieren, Rathenow darum, sich im Tabellenkeller nicht festzubeißen. SV Siedenbollentin (6., 24 Punkte, 16 Spiele, 6-6-4, 29:29) trifft auf FSV Optik Rathenow (13., 19 Punkte, 16 Spiele, 5-4-7, 24:31). Die Rollen sind klar verteilt, aber die Bedeutung ist es auch: Siedenbollentin kämpft darum, den Kontakt zur oberen Hälfte nicht zu verlieren, Rathenow darum, sich im Tabellenkeller nicht festzubeißen. Das Hinspiel hat Siedenbollentin bereits in die Karten gespielt: Am 3. Spieltag gewann Siedenbollentin in Rathenow 3:1. Für Rathenow ist das der Stachel, der den Neustart nach der witterungszerfledderten Vorwoche zusätzlich schärft: Man kennt das Gefühl, gegen diesen Gegner zu kurz zu kommen – jetzt braucht man einen anderen Ausgang. Siedenbollentin wiederum steht bei einer ausgeglichenen Tordifferenz, und genau deshalb sind solche Spiele so wichtig: Wer oben bleiben will, muss unten liefern. Es ist nicht glamourös, aber es ist elementar. ---

So., 22.02.2026, 12:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi Berliner AK Berliner AK 12:00 PUSH



Hier prallen zwei Berliner Wirklichkeiten aufeinander. TuS Makkabi Berlin ist Fünfter mit 25 Punkten aus 17 Spielen (8-1-8, 30:30). Berliner AK steht auf Rang 14 mit 17 Punkten aus 15 Spielen (5-2-8, 27:33). Für Makkabi geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe, für den BAK um das Gefühl, den Abstiegskampf nicht nur zu erdulden, sondern zu gestalten. Hier prallen zwei Berliner Wirklichkeiten aufeinander. TuS Makkabi Berlin ist Fünfter mit 25 Punkten aus 17 Spielen (8-1-8, 30:30). Berliner AK steht auf Rang 14 mit 17 Punkten aus 15 Spielen (5-2-8, 27:33). Für Makkabi geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe, für den BAK um das Gefühl, den Abstiegskampf nicht nur zu erdulden, sondern zu gestalten. Das Hinspiel war eine klare Geschichte: Makkabi gewann am 3. Spieltag beim Berliner AK 4:1. Diese Erinnerung schwingt jetzt mit – als Bürde für den Außenseiter und als Erwartung für den Favoriten. Makkabi trägt dabei selbst ein Zeichen der Unruhe: 30:30 Tore, komplette Balance – und eine Bilanz, die zwischen Anspruch und Realität pendelt. Der Berliner AK hat weniger Spiele als einige Konkurrenten, aber genau das hilft nur, wenn Punkte folgen. Dieses Spiel ist für beide eine Standortbestimmung: oben dranbleiben oder unten nicht absaufen. ---



Ein Blick auf die Tabelle genügt, um dieses Duell als Schlüsselspiel zu erkennen: BSV Eintracht Mahlsdorf ist Dritter mit 26 Punkten aus 16 Spielen (7-5-4, 33:27). TSG Neustrelitz folgt auf Rang vier mit 25 Punkten aus 15 Spielen (8-1-6, 32:22). Ein Punkt trennt sie – und Neustrelitz hat sogar ein Spiel weniger absolviert. Das ist die Sorte Konstellation, die in der Oberliga Nord sofort nach Druck riecht. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um dieses Duell als Schlüsselspiel zu erkennen: BSV Eintracht Mahlsdorf ist Dritter mit 26 Punkten aus 16 Spielen (7-5-4, 33:27). TSG Neustrelitz folgt auf Rang vier mit 25 Punkten aus 15 Spielen (8-1-6, 32:22). Ein Punkt trennt sie – und Neustrelitz hat sogar ein Spiel weniger absolviert. Das ist die Sorte Konstellation, die in der Oberliga Nord sofort nach Druck riecht. Das Hinspiel endete ohne Sieger: TSG Neustrelitz spielte am 3. Spieltag 1:1 gegen BSV Eintracht Mahlsdorf. Auch das passt: zwei Teams, die wenig hergeben, Neustrelitz mit der deutlich strafferen Defensive (nur 22 Gegentore). Mahlsdorf steht für Stabilität, viele Unentschieden, eine Mannschaft, die selten kippt. Neustrelitz wirkt wie ein Team, das mit einem Ergebnis nach oben schieben kann. Wer hier gewinnt, setzt nicht nur ein Zeichen – er zwingt den Gegner, den Winterstaub sofort aus den Köpfen zu schütteln. ---

So., 22.02.2026, 13:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 13:00 PUSH



Für FC Viktoria 1889 Berlin ist jedes Spiel längst ein Endspiel in Etappen. Platz 16, 8 Punkte aus 16 Spielen (2-2-12, 26:57) – das sind Zahlen, die keinen Schutzraum lassen. Gegner ist SG Union 1919 Klosterfelde, Siebter mit 23 Punkten aus 17 Spielen (6-5-6, 31:27). Klosterfelde steht im Mittelfeld, Viktoria am Rand des Abgrunds. Für FC Viktoria 1889 Berlin ist jedes Spiel längst ein Endspiel in Etappen. Platz 16, 8 Punkte aus 16 Spielen (2-2-12, 26:57) – das sind Zahlen, die keinen Schutzraum lassen. Gegner ist SG Union 1919 Klosterfelde, Siebter mit 23 Punkten aus 17 Spielen (6-5-6, 31:27). Klosterfelde steht im Mittelfeld, Viktoria am Rand des Abgrunds. Und das Hinspiel war brutal deutlich: Klosterfelde gewann am 3. Spieltag 5:0 gegen Viktoria. Für Viktoria ist das eine Last und ein Antrieb zugleich: Man weiß, wie weit der Weg war – und wie weit er noch ist. Klosterfelde kommt mit der Chance, die eigene Position zu festigen, und mit dem Selbstbewusstsein eines klaren Hinrunden-Ergebnisses. Doch genau solche Spiele sind gefährlich: Für den Favoriten, weil der Gegner mit letzter Energie spielt. Für den Außenseiter, weil jeder Rückschlag wie ein weiterer Stein auf dem Rücken wirkt. ---



Der Erste gegen den Fünfzehnten: SV Tasmania Berlin (1., 37 Punkte, 16 Spiele, 12-1-3, 46:17) empfängt S.D. Croatia Berlin (15., 15 Punkte, 16 Spiele, 4-3-9, 25:36). Tasmania weiß, dass SV Lichtenberg 47 mit 34 Punkten im Nacken sitzt – es ist also kein Spiel für Nachlässigkeit. Croatia wiederum braucht Punkte, weil der Abstand nach unten zwar klein ist, aber die Abstiegszone gnadenlos bleibt. Der Erste gegen den Fünfzehnten: SV Tasmania Berlin (1., 37 Punkte, 16 Spiele, 12-1-3, 46:17) empfängt S.D. Croatia Berlin (15., 15 Punkte, 16 Spiele, 4-3-9, 25:36). Tasmania weiß, dass SV Lichtenberg 47 mit 34 Punkten im Nacken sitzt – es ist also kein Spiel für Nachlässigkeit. Croatia wiederum braucht Punkte, weil der Abstand nach unten zwar klein ist, aber die Abstiegszone gnadenlos bleibt. Das Hinspiel war ein Spektakel mit klarer Richtung: Tasmania gewann am 3. Spieltag bei Croatia 5:2. Diese sieben Tore stehen wie ein Leuchtfeuer über dem Rückspiel – als Warnung für Croatia und als Mahnung für Tasmania, nicht zu glauben, es gehe von allein. Croatia kassierte in der Saison bereits 36 Gegentore, Tasmania hat erst 17 zugelassen – der Unterschied ist hart. Aber gerade nach einer Woche voller Absagen kann ein Spiel schnell chaotisch werden. Tasmania will Ordnung. Croatia sucht ein Wunder, das man sich erst erarbeiten muss. ---



Zum Abschluss ein Duell zweier Teams, die sich im großen 20-Punkte-Feld behaupten müssen: SV Sparta Lichtenberg ist Zehnter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (6-2-8, 37:41). F.C. Hansa Rostock II steht Elfter mit 20 Punkten aus 15 Spielen (6-2-7, 30:36). Gleichstand, aber Hansa hat ein Spiel weniger – und damit rechnerisch die Chance, sich abzusetzen. Zum Abschluss ein Duell zweier Teams, die sich im großen 20-Punkte-Feld behaupten müssen: SV Sparta Lichtenberg ist Zehnter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (6-2-8, 37:41). F.C. Hansa Rostock II steht Elfter mit 20 Punkten aus 15 Spielen (6-2-7, 30:36). Gleichstand, aber Hansa hat ein Spiel weniger – und damit rechnerisch die Chance, sich abzusetzen. Das Hinspiel war dramatisch und torreich: Hansa II gewann am 3. Spieltag 4:3 gegen Sparta. Genau dieses Ergebnis macht das Rückspiel so geladen: Beide Defensiveinheiten sind verwundbar (Sparta 41 Gegentore, Hansa 36), beide Teams haben Offensivmomente – und beide wissen, wie schnell dieses Duell kippen kann. Wer hier verliert, bleibt im Gedränge stecken. Wer gewinnt, verschafft sich Luft – vielleicht nicht viel, aber in dieser Liga reicht manchmal schon ein Atemzug, um wieder klar zu sehen.