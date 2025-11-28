Erste Spielabsage in der Oberliga

Für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fühlt sich derzeit jedes Spiel an wie ein Endspiel. Der Aufsteiger steht mit erst fünf Punkten tief im Tabellenkeller und konnte zuletzt immerhin Moral beweisen: Das 2:2 gegen Glauchau nach 0:2-Rückstand brachte zwar keinen Sieg, aber ein wichtiges Lebenszeichen. Nun wartet mit dem VfL Halle 1896 ein Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Halles Partie in Bautzen fiel wetterbedingt aus. Trotz der klaren Tabellenkonstellation dürfte Heiligenstadt den Kampf wieder aufnehmen müssen, um gegen die stabile Defensive der Gäste zu bestehen. ---

Der 1. FC Lok Stendal steckt weiter tief im Tabellenkeller. Die Partie in Wernigerode fiel aus, sodass die bittere 2:3-Heimniederlage gegen Glauchau der letzte Eindruck bleibt – inklusive später Roter Karte. Die Defensive bleibt das große Thema bei den Altmärkern. Die SG Union Sandersdorf hingegen reist mit breiter Brust an. Das beeindruckende 5:0 gegen Bischofswerda war ein Ausrufezeichen und zugleich ein Befreiungsschlag. Die Gäste haben sich wieder in Richtung Mittelfeld geschoben und wollen den Schwung nutzen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel: Sandersdorf will nach oben, Stendal muss punkten. ---

Morgen, 13:30 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VfB 1921 Krieschow Krieschow 13:30 PUSH

Der Bischofswerdaer FV 08 steckt mitten im Abwärtstrend. Das 0:5 in Sandersdorf offenbarte deutliche Defizite, vor allem in der Stabilität. Nun wartet mit Krieschow ein Gegner, der am vergangenen Wochenende durch ein frühes Tor von Miguel Pereira Rodrigues mit 1:0 gewann. Krieschow hat sich in der Tabelle in ruhigeres Fahrwasser geschoben und möchte sich weiter nach oben orientieren. Bischofswerda dagegen braucht dringend Antworten, um nicht frühzeitig in die Abstiegszone abzurutschen. ---

Morgen, 13:30 Uhr FC Grimma FC Grimma VFC Plauen VFC Plauen 13:30 live PUSH

Für den FC Grimma wird die Luft immer dünner. Nach dem 0:1 in Krieschow, bei dem das Team offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte, steht der Tabellen-14. erneut unter Zugzwang. Plauen hingegen blieb zuletzt wegen Spielabsage ohne Einsatz. Doch der VFC hat seine Qualität regelmäßig bewiesen – und für Grimma bedeutet das eine hohe Hürde. Beide Teams haben klare Motive: Grimma den Befreiungsschlag, Plauen das Festigen des Tabellenplatzes im vorderen Drittel. ---

Ein Topspiel: Der RSV Eintracht 1949 empfängt den FC Einheit Rudolstadt. Beide Teams mussten zuletzt zuschauen, da ihre Begegnungen abgesagt wurden. Es treffen zwei Teams aufeinander, die mit Struktur, Härte und guter Balance überzeugen. Ein Duell, das für beide richtungsweisend sein kann – entweder als Vorsprungssicherung oder als Anschlusschance. ---

Das Spiel wurde abgesagt. Der VfB Auerbach teilt dazu über Instagram mit: "Aufgrund der aktuellen und zu erwartenden Wetterlage ist an kein Spiel in der Arena zu denken. Über den Nachholtermin werden sich beide Vereine und der Verband zeitnah abstimmen." ---

Morgen, 13:30 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FSV Budissa Bautzen Bautzen 13:30 live PUSH

Der VfB Germania Halberstadt steht nach der 0:1-Niederlage in Freital und dem vergebenen Foulelfmeter besonders unter Beobachtung. Die Mannschaft bleibt trotzdem Dritter. Der FSV Budissa Bautzen hingegen hatte am Wochenende spielfrei. Offensiv sind die Gäste gefährlich, defensiv jedoch wechselhaft. Halberstadt will den Anschluss an die Spitze halten, Bautzen den Sprung in die oberen Tabellenregionen schaffen. ---

So., 30.11.2025, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau FC Einheit Wernigerode Wernigerode 13:30 PUSH