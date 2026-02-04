Erste Spielabsage am 21. Spieltag - Zwei Testspiele für RWA

Der Naturrasenplatz im Ahlener Wersestadion lässt bei den Witterungsbedingungen noch keinen Spielbetrieb zu und ist weiterhin gesperrt. Rot Weiss Ahlen gab die frühzeitige Absage des am Sonntag geplanten Heimspiels gegen den SV Schermbeck am heutigen Mittwoch bekannt.
Nach den bereits ausgefallenen Partien gegen DSC Arminia Bielefeld II, TuS Hiltrup und SV Westfalia Rhynern stehen für die Wersekicker nun bereits vier Nachholspiele an. Bekanntlich gibt es zum 38. Spieltag am 21. Mai kein einziges freies Wochenende, so dass neben der regulären "Englischen Oster-Woche", wenn an Gründonnerstag und Ostermontag gespielt wird (2./6. April), vier weitere "Englische Wochen" auf RW Ahlen warten.
Als Ersatz hat die im Winter fast komplett neu formierte Mannschaft von Neu-Coach Marcel Stöppel zwei Testspiele vereinbart:
Alle Nachholspiele in der Oberliga Westfalen in der Übersicht:
Mittwoch, 25. Februar, 19.30 Uhr: SC Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund (vom 16. Spieltag)
Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr: RW Ahlen - TuS Hiltrup (vom 16. Spieltag)
Mittwoch, 4. März, 19 Uhr: SV Lippstadt 08 - FC Eintracht Rheine (vom 11. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19 Uhr: RW Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II (vom 18. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr: SV Westfalia Rhynern - Türkspor Dortmund (vom 19. Spieltag)
Ohne Termin sind:
TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine (vom 16. Spieltag)
Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick (vom 16. Spieltag)
SC Verl II - TuS Hiltrup (vom 20. Spieltag)
DSC Arminia Bielefeld II - TSG Sprockhövel (vom 20. Spieltag)
FC Eintracht Rheine - 1. FC Gievenbeck (vom 20. Spieltag)
SV Westfalia Rhynern - RW Ahlen (vom 20. Spieltag)
SV Lippstadt 08 - SpVgg Vreden (vom 20. Spieltag)
RW Ahlen - SV Schermbeck (vom 21. Spieltag)