Erste Spielabsage am 21. Spieltag - Zwei Testspiele für RWA

Nach den bereits ausgefallenen Partien gegen DSC Arminia Bielefeld II, TuS Hiltrup und SV Westfalia Rhynern stehen für die Wersekicker nun bereits vier Nachholspiele an. Bekanntlich gibt es zum 38. Spieltag am 21. Mai kein einziges freies Wochenende, so dass neben der regulären "Englischen Oster-Woche", wenn an Gründonnerstag und Ostermontag gespielt wird (2./6. April), vier weitere "Englische Wochen" auf RW Ahlen warten.

Als Ersatz hat die im Winter fast komplett neu formierte Mannschaft von Neu-Coach Marcel Stöppel zwei Testspiele vereinbart: