Erste Sommertransfers fix: SG Bockum-Hövel verpflichtet Landesliga-Duo

Von Staffel-2-Landesligist BSV Menden schließt sich Defensivtalent Ardavan Aziz im Sommer der SG Bockum-Hövel an. Der 19-Jährige spielt beim BSV gerade erst seine erste volle Seniorensaison und kam in elf Landesliga-Parten zum Einsatz, sieben davon über die vollen 90 Minuten. In der Westfalenliga will Aziz nun den nächsten Schritt gehen.

"Er hat den Sprung von der A-Jugend in ein Landesliga-Team sofort geschafft", sagt Bockum-Hövels Sportlicher Leiter Torsten Schreiber über das Mendener Eigengewächs. "Ardavan spielt klare Bälle von hinten heraus, hat ein gutes Stellungsspiel und ist zweikampfstark."