Allgemeines
Der VfR Fischeln gewinnt.
Der VfR Fischeln gewinnt. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Erste Siege für Fischeln und Grefrath

Nach dem dritten Spieltag warten noch vier Mannschaften auf den ersten Sieg. Dilkrath feiert ein Schützenfest und siegt deutlich mit 9:2.

Erste Saisonsiege in der Bezirksliga, Gruppe 3, konnten am Wochenende der SSV Grefrath und der VfR Fischeln feiern. Dagegen wartet neben dem SV Mönchengladbach 10, dem 1. FC Viersen und dem 1. FC Mönchengladbach auch der SV Thomasstadt Kempen noch auf den ersten Dreier dieser Spielzeit. Allerdings hatte es Neuling Kempen in beiden Heimspielen mit Aufstiegskandidaten zu tun. Dort jeweils einen Zähler mitzunehmen, das ist schon in Ordnung.

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
3
1
Abpfiff

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
2
9
Abpfiff

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
3
5
Abpfiff

Für das Rekordergebnis des dritten Spieltags mit 9:2 beim Schlusslicht SV Mönchenglabdach 10 zeichnete die DJK Fortuna Dilkrath verantwortlich. Mit sieben Punkten auf der Habenseite hatte bei der neuformierten Truppe des klaren Vorjahresabsteigers zu dem Zeitpunkt keiner gerechnet. In der vergangenen Saison wurden von 32 Begegnungen nur sechs nicht verloren. Allerdings hatte es die Elf von Trainer Björn Feldberg bisher mit Viersen und den Mönchengladbachern 1. FC und SV auch eher mit leichteren Kontrahenten zu tun. Was auch die Tabelle, die bekanntlich nicht lügt, zeigt, auch wenn diese noch nicht sehr aussagekräftig ist. Außerdem ist Torjäger Moritz Münten wieder dabei, der auch bereits sieben Mal traf.

Wechselbad für VfR-Spieler

Grefrath hat den Bock, was zu Lasten des TSV Bockum ging, umgestoßen. Fraglos vor den schweren Gang nach Neuwerk gerade rechtzeitig. Und Absteiger VfR Fischeln? Für ihn gilt das Gleiche, als für die Grefrather. Wobei jedem Team klar ist, dass bei Türkiyemspor Mönchengladbach die Punkte nicht so einfach mitzunehmen sind. Für VfR-Spieler Leonidas Theodoros Altstaedten wurde die Begegnung zu einem Wechselbad der Gefühle. Erst unterlief ihm zum 1:2 ein Selbsttor und später sorgte er auf der Gegenseite für das zwischenzeitliche 4:1.

Und die Zweite des SC St. Tönis? Die lag beim 1. FC Mönchengladbach schnell hinten, gewann aber noch souverän. Hier scheint schon vieles zu passen.

