Erste Siege für Fischeln und Grefrath

Für das Rekordergebnis des dritten Spieltags mit 9:2 beim Schlusslicht SV Mönchenglabdach 10 zeichnete die DJK Fortuna Dilkrath verantwortlich. Mit sieben Punkten auf der Habenseite hatte bei der neuformierten Truppe des klaren Vorjahresabsteigers zu dem Zeitpunkt keiner gerechnet. In der vergangenen Saison wurden von 32 Begegnungen nur sechs nicht verloren. Allerdings hatte es die Elf von Trainer Björn Feldberg bisher mit Viersen und den Mönchengladbachern 1. FC und SV auch eher mit leichteren Kontrahenten zu tun. Was auch die Tabelle, die bekanntlich nicht lügt, zeigt, auch wenn diese noch nicht sehr aussagekräftig ist. Außerdem ist Torjäger Moritz Münten wieder dabei, der auch bereits sieben Mal traf.

Wechselbad für VfR-Spieler

Grefrath hat den Bock, was zu Lasten des TSV Bockum ging, umgestoßen. Fraglos vor den schweren Gang nach Neuwerk gerade rechtzeitig. Und Absteiger VfR Fischeln? Für ihn gilt das Gleiche, als für die Grefrather. Wobei jedem Team klar ist, dass bei Türkiyemspor Mönchengladbach die Punkte nicht so einfach mitzunehmen sind. Für VfR-Spieler Leonidas Theodoros Altstaedten wurde die Begegnung zu einem Wechselbad der Gefühle. Erst unterlief ihm zum 1:2 ein Selbsttor und später sorgte er auf der Gegenseite für das zwischenzeitliche 4:1.