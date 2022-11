Erste SC-Pleite nach durchwachsenem Spiel gegen Wacker II

Am heutigen Samstagnachmittag waren die SC Regensburg Frauen zu Gast bei der Zweiten des FFC Wacker München. Ziel war es, gegen die vor der Partie Achtplatzierten, den sechsten Dreier in Folge einzufahren und den Rückstand zum Ersten aus Obereichstätt zu verkürzen.

Bei regnerischem und kaltem Wetter wurde das Match um 15:15 Uhr vor gerade einmal 40 Zuschauer*innen von Schiedsrichterin Anastasia Kamtsikli angepfiffen.

Die erste Hälfte verlief bis zur 43. Spielminute aus Regensburger Sicht zwar spielerisch nicht überzeugend, dennoch mit dem Gefühl, die Begegnung gegen Wacker nicht verlieren zu werden. Wenn eines der beiden Teams in Durchgang Eins spielte, dann waren es die Regensburgerinnen, die aber insgesamt nicht präzise genug passten und gerade im letzten Drittel nicht zwingend genug agierten, um echte Torchancen zu erzeugen. „Highlight“ war das Freistoßtor von Carla Hüttner, dass jedoch vor Freigabe der Schiedsrichterin ausgeführt wurde und wiederholt werden musste. Der zweite Versuch wurde ebenfalls gut geschossen, dieses Mal war jedoch eine Gegnerin zur Stelle, die mit dem Kopf klären konnte.

In besagter Spielminute 43 erhielt Wacker einen indirekten Freistoß an der Regensburger Strafraumgrenze zugesprochen, nachdem der Ball unglücklich an eine SC-Hand sprang. Hier wiederholte sich das bereits zuvor gesehene Freistoßdurcheinander: Merle Härtinger führte vor Freigabe aus und vergab, dafür saß der zweite Versuch und der FFC Wacker München erzielte in einem für die SC Mädels denkbar ungünstigen Zeitpunkt, nur zwei Minuten vor der Halbzeitpause den 1:0 Führungstreffer.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Sportclub Frauen mit viel Vertrauen in die eigene Qualität weiter in ihr Spiel finden und vor allem die Kontrolle über die 1. Bälle erlangen. Jedoch bereits 9 Minuten nach dem Wiederanpfiff der Partie, erhöhte Christina Bömcke auf 2:0 für Wacker.