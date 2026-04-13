Erste Saisonniederlage: Ruderting »komplett von der Rolle«

Ruderting hatte auf die Ingolstädter Aktionen nur selten eine Antwort parat. – Foto: Simon Schwaiberger

Und dann ist es passiert... Nach 13 Spielen und einem Remis in dieser Spielzeit hat der FC Ruderting die erste Niederlage der Saison kassiert. Deutlich mit 0:3 verlor der Spitzenreiter der Frauen-Bayernliga am Sonntagnachmittag bei der Zweitvertretung des FC Ingolstadt. Eine Niederlage, die laut FCR-Managerin Johanna Maier durch und durch verdient ist. "Alle Spielerinnen waren komplett von der Rolle." Eine Pleite, die aber auch verkraftbar ist, denn der Vorsprung auf den ersten Verfolger Forstern ist mit sieben Punkten weiter komfortabel.

Angesicht dessen, dass man den Dominator der Liga schlagen konnte, war bei den Schanzerinnen der Jubel nach Spielende natürlich ausgelassen. Dem "kleinen" FCI ist es gelungen, der mit zuvor nur fünf Gegentreffern besten Verteidigung der Liga gleich vier Tore einzuschenken. Insgesamt haben die Niederbayerinnen gegen die Oberbayerinnen in dieser Saison somit fünf der neun Tore kassiert. "Die Mädels haben sich natürlich sehr gefreut, gegen den Ersten gibt man immer alles. Aber im Abstiegskampf zählen dann doch ingesamt nur die Punkte", blickt Ingolstadt-Trainerin Mirlinda Lushi mit deutlich hörbar freudigem Unterton zurück.

Johanna Maier ist zunächst einmal deutlich bedient. "Wir haben nicht annähernd unser Leistungsniveau erreicht und drei der vier Tore dem Gegner geschenkt", nimmt sie in der Spielanalyse kein Blatt vor den Mund. Schafften es Brandl, Käser & Co. in der Vorwoche noch, mit Nürnberg II eine ähnlich strukturierte Mannschaft in Schach zu halten, haben "wir uns dieses Mal den Schneid abkaufen lassen" von der jungen und spielerisch starken Heimtruppe. "Ingolstadt hat es echt auch brutal gut gemacht, sie haben sehr gut gepresst und uns so früh unter Druck gesetzt."

Ihre Worte werden durch die Einschätzung von Mirlinda Lushi unterstrichen: "Das war ein sehr starkes Spiel unserer Mannschaft. Heute hatten alle großen Anteil an dieser Überraschung. Unterm Strich geht der Sieg in dieser Höhe in Ordnung."

Einen Vorwurf will und kann die FCR-Managerin - trotz aller Enttäuschung - ihren Mädls nicht machen. "Jede Niederlage tut weh." Aber es gibt einfach so Tage, an denen nichts funktioniert. Das weiß man nicht nur beim einzigen niederbayerischen Vertreter in der Frauen-Bayernliga. Und so ist Maier dann doch versöhnlich: "Diese Pleite ist kein Beinbruch. Vielleicht ist sie sogar gut, weil sie die Sinne schärft."