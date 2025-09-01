Erste Saisonniederlage in Senden

– Foto: Marco Kogler

Am Sonntag gastierten wir bei der SGM Senden/Ay und mussten unsere erste Niederlage der Saison hinnehmen – eine, die bei besserer Chancenverwertung durchaus vermeidbar gewesen wäre. Die erste Halbzeit verlief insgesamt ausgeglichen, wobei die Gastgeber vor unserem Tor die klareren Möglichkeiten hatten. Das erste Ausrufezeichen setzten jedoch wir: Bereits nach einer Minute verpasste Mohammed Dibba am langen Pfosten eine scharfe Hereingabe von Matteo Buck nur knapp. Im weiteren Verlauf kombinierten sich die Gastgeber mit ihren Spielmachern Goulu und Öztürk immer wieder gefährlich durchs Mittelfeld. In der 19. Minute fasste sich Goulu schließlich ein Herz und traf mit einem strammen Schuss zur Führung.

Unsere Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt und spielte mutig nach vorne. In der 32. Minute schickte Tim Bärtele mit einem feinen Pass Niklas Ebner auf die Reise, dessen Querpass fand Marco Wind – mit tatkräftiger Unterstützung des Keepers erzielte er den nicht unverdienten Ausgleich. Kurz vor der Pause schlug die SGM jedoch noch einmal zu und ging nach einer sehenswerten Kombination mit 2:1 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild wie in der Vorwoche: Unsere Jungs drückten die SGM tief in die eigene Hälfte, es entwickelte sich Einbahnstraßenfußball auf das Tor der Gastgeber. Doch beste Chancen durch Tim Bärtele, Niklas Ebner und Henrik Hülsmann blieben ungenutzt. Besonders bitter: Ein Treffer von Tim Bärtele wurde wegen eines vermeintlichen Foulspiels aberkannt – die Videoanalyse zeigte später klar, dass die Entscheidung des Schiedsrichters falsch war.