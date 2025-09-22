Erste Saisonniederlage in Dortmund

Der VfL Wolfsburg hat am Sonntagabend seine erste Niederlage der laufenden Bundesliga-Saison hinnehmen müssen. Beim Gastspiel bei Borussia Dortmund unterlagen die Grün-Weißen mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer erzielte BVB-Offensivspieler Karim Adeyemi in der 20. Minute.

Die Wölfe traten mit unveränderter Startelf im Vergleich zum 3:3 gegen Köln an. Lovro Majer absolvierte dabei sein 50. Pflichtspiel für den Klub. Bei den Gastgebern stand Nico Schlotterbeck erstmals nach Meniskusverletzung wieder in der Startelf.

Die Borussia blieb bis zur Pause gefährlicher, Maximilian Beier vergab zwei hochkarätige Chancen (34., 44.). Wolfsburg agierte defensiv diszipliniert, tat sich aber im Spiel nach vorne schwer.

Die Hausherren übernahmen früh die Initiative. Bereits nach zwei Minuten setzte Adeyemi ein erstes Ausrufezeichen. Wenig später war es dann der Nationalspieler, der mit einem wuchtigen Schuss aus rund 20 Metern das 1:0 für den BVB markierte (20.). Zuvor hatte Mohammed Amoura die erste nennenswerte Wolfsburger Möglichkeit (18.).

Latte verhindert Ausgleich – Eriksen feiert Debüt

Nach dem Seitenwechsel brachte Trainer Paul Simonis mit Adam Daghim und später auch Christian Eriksen neue Impulse. Der dänische Routinier kam zu seinem ersten Einsatz im VfL-Trikot.

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich hatte Konstantinos Koulierakis, dessen Volleyschuss in der 58. Minute an die Unterkante der Latte prallte – der Ball überschritt die Torlinie offenbar nicht vollständig. In der Schlussphase warf Wolfsburg alles nach vorne. Jonas Wind und Dzenan Pejcinovic kamen für die Offensive.

Dortmund blieb über Konter gefährlich. Julian Brandt (86.) und Serhou Guirassy (87.) scheiterten jedoch an der vielbeinigen Wolfsburger Abwehr.

Trainerstimmen

Paul Simonis:

„In der ersten Hälfte waren wir zu passiv, zwangsläufig fiel auch das Gegentor. Im zweiten Durchgang hatten wir mehr Initiative und Aggressivität. Wir hatten dann unsere Chancen – die größte war natürlich der Ball an die Latte. Wir mussten irgendwann aufmachen, um auf den Ausgleich zu gehen. Dortmund hat das ausgenutzt. Ich habe trotzdem eine Mannschaft gesehen, die mit einem Champions-League-Team mithalten konnte.“

Niko Kovac:

„Wir sind sehr gut gestartet, das Tor fiel nach einem Ballgewinn im Gegenpressing. Über 90 Minuten hatten wir die Kontrolle. Wolfsburg hat einen sehr guten Eindruck gemacht, aber wir haben kaum etwas zugelassen. Das war eine starke Mannschaftsleistung.“

Tor:

1:0 Adeyemi (20.) – Nach Ballgewinn Sabitzer zieht der Offensivmann aus 20 Metern wuchtig ab – unhaltbar für Grabara

Zuschauende: 81.365 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Gelbe Karten: Bensebaini / –