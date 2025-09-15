Erste Saisonniederlage: Hannover 96 unterliegt Hertha mit 0:3

Hannover 96 hat im Spitzenspiel des fünften Zweitliga-Spieltags die erste Niederlage der Saison kassiert. Vor 49.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Heinz von Heiden Arena unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz dem Bundesliga-Absteiger Hertha BSC mit 0:3 (0:0) – trotz starker erster Hälfte und deutlich höherem Aufwand als die Gäste.

96 begann druckvoll und setzte die Hertha-Abwehr früh unter Druck. Bereits in den ersten zehn Minuten prüften Jannik Rochelt und Benedikt Pichler Hertha-Keeper Tjark Ernst – beide scheiterten knapp. Auch Maurice Neubauer und Hayate Matsuda sorgten über die Flügel für viel Betrieb, während Virgil Ghita per Kopf in der 38. Minute die größte Möglichkeit vor der Pause hatte – Winkler rettete für Hertha auf der Linie.

Direkt nach dem Seitenwechsel wurde es erneut gefährlich: Joker Husseyn Chakroun vergab nur Sekunden nach seiner Einwechslung, dann drehte Hertha das Spiel. Marten Winkler, eben noch als Retter, verwertete nach Kownacki-Zuspiel frei vor Nahuel Noll zum 0:1 (51.).

Trainer Titz reagierte mit einem Dreifachwechsel, doch die Berliner zeigten sich gnadenlos effizient: Erst Dawid Kownacki per Kopf nach Reese-Flanke (68.), dann Luca Schuler in der Nachspielzeit (90.+3.) bestraften zwei weitere Unachtsamkeiten eiskalt.

Titz: „Sehr viel richtig gemacht“

Trotz des klaren Ergebnisses war Christian Titz mit dem Auftritt nicht unzufrieden: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr viel richtig gemacht, viele Chancen herausgespielt und verteidigt. Es ist bitter, dass wir daraus nichts Zählbares mitnehmen.“

Auch die Statistik spricht für 96:

15:4 Torschüsse

15 Eckbälle

deutlich mehr Ballbesitz und Spielanteile

Doch: Effizienz schlägt Aufwand – und das an diesem Abend in aller Deutlichkeit.