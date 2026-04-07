Erste Saisonniederlage: Geretsried II verliert gegen Peiting

Geretsried II musste sich gegen Peiting geschlagen geben. – Foto: Oliver Rabuser

Nun hat es auch den Tabellenführer erwischt: Am 18. Spieltag kassierte die zweite Mannschaft des TuS Geretsried mit einem 0:3 beim TSV Peiting die erste Saisonniederlage. „Die haben wir uns verdient, da gibt es überhaupt nichts schönzureden“, gestand TuS-Trainer Lukas Haustein ein. „Das war ganz schwach von uns, eine Erklärung habe ich dafür noch nicht.“

44 Minuten lang tat sich nichts auf der Sportanlage Birkenried. Haustein sah sich angesichts des Auftritts beider Mannschaften auf dem weitläufigen Platz eher an einen Osterbrauch, denn an ein Fußballspiel erinnert: „Wir haben die meiste Zeit den Ball gesucht.“ Fahrig, ohne Spielfluss, ging die Zeit dahin. Während der TSV bei diversen Standards für so etwas wie Gefahr sorgen konnte, war für die Gäste lediglich eine Situation es wert, als Torchance in die Statistik aufgenommen zu werden: Als Marc Thiess sich nach schönem Steilpass durchgetankt hatte, den Abschluss aber verzog. Wie eine kalte Dusche erwischte die Bayernligareserve dann der Rückstand eine Minute vor der Pause: Ein Distanzschuss von Jonas Zurl senkte sich hinter TuS-Torhüter Sebastian Untch zur Peitinger 1:0-Führung ins Netz.