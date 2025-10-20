Erste Saisonniederlage für Team 2

VfR Hausen II – VfR Pfaffenweiler 2:3 (2:1)

Ein Spiel mit vielen Facetten …

… das man grob in drei Abschnitte einteilen kann. Bis Mitte der ersten Halbzeit hatten die „Möhlinkicker“ die Partie sicher im Griff. Man kombinierte gut und passsicher, führte verdient mit 2:0. Die „Schneckentäler“ waren bis dahin sehr zurückhaltend. Das 1:0 (20.) war gut über die rechte Angriffsseite aufgebaut. Enes Bozkurt passte präzise vor das Gästetor, und Ibrahim Mutlu vollendete flach und ganz sicher. Nur drei Zeigerumdrehungen danach (23.) schon das 2:0: Nach Foulspiel an Dirk Ibrahim gab es aus 22 Metern einen Freistoß. Kapitän Nick Gladrow zirkelte diesen perfekt und wunderschön mit links hoch in die rechte Ecke.

In der zweiten Phase kam Pfaffenweiler richtig in die Begegnung, das Spiel war nun ausgeglichen. In der 38. Spielminute „zündete“ Milan Dischinger einen Volleyschuss aus 20 Metern knapp über die Querlatte. Kurz danach (40.) brachte er Alexander Heid in Position, welcher auf 2:1 verkürzte.

Nach der Pause die erste gute Möglichkeit (55.) für Gästestürmer Minkailou Mané, der von links kommend knapp am rechten Pfosten vorbeischoss. Im dritten Abschnitt dann die „Rot-Weißen“ giftiger, zielstrebiger und extrem gewillt, etwas mit nach Hause zu nehmen. In der 69. Minute gab es einen „Naja-Elfmeter“ für Pfaffenweiler. Der gefoulte Milan Dischinger trat selbst zur Ausführung an und verwandelte ganz sicher zum 2:2. Nach 84 Spielminuten drehte das Auswärtsteam die Partie komplett zum 2:3. Hausen im Ballbesitz und Aufbau verliert die Kugel, Florian Heller legt auf für Milan Dischinger, und der beste Mann auf dem Platz trifft humorlos zur Entscheidung. Zwei weitere gute Chancen (86./90.) ließ Pfaffenweilers Zehner dann noch liegen. Im achten Saisonspiel somit die erste „Nullrunde“ für das Team von Murat-Can Mazlum. Aber Mund abputzen und die Köpfe hoch, denn …

… am kommenden Donnerstag, den 23.10.2025, geht es schon weiter – um 19.00 Uhr bei der Spvgg. Bollschweil/Sölden.

Tore:

1:0 (20.) Ibrahim Mutlu (Enes Bozkurt)

2:0 (23.) Nick Gladrow, FS (Dirk Ibrahim)

2:1 (40.) Alexander Heid (Milan Dischinger)

2:2 (69.) Milan Dischinger, FE (Milan Dischinger)

2:3 (84.) Milan Dischinger (Florian Heller)

Aufstellung VfR Hausen II:

Kiefl, Manjang, Bozkurt (75. Wiesler), Soumahoro, Ibrahim (66. Bischoff), Mutlu (80. Bangoura), Schnurr (90. Mazlum), Gutgsell, Ablaß (70. Badalli), Eichelberg, Gladrow (C).

Schiedsrichter: Sener Carrasco Blazquez (SV Hochdorf)

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)