Erste Saisonniederlage für SV Heiligenwald

SG Lebach-Landsweiler II - SC Heiligenwald 3:0 (1:0). Die Mannschaft von Yannick Baltes und Lukas Petry hatte sich vor der Partie eingeschworen, dem SV Heiligenwald die erste Saisonniederlage beizubringen. Und so kam es auch. Doch nun der Reihe nach.

Im ersten Spielabschnitt hatten beide Teams den Führungstreffer auf dem Fuß. Berrit Brunke, der Torjäger des SCH scheiterte per Großchance, als er den Ball über den Kasten setzte. In der 43. Spielminute jubelten jedoch die Hausherren. Nach einem weiten Einwurf der SG landete das Leder per Eigentor im Kasten von Alessio Polito. Dieses Tor spielte den Einheimischen natürlich in die Karten.