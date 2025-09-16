Erste Saisonniederlage für SV Heiligenwald

SG Lebach-Landsweiler II - SC Heiligenwald 3:0 (1:0). Die Mannschaft von Yannick Baltes und Lukas Petry hatte sich vor der Partie eingeschworen, dem SV Heiligenwald die erste Saisonniederlage beizubringen. Und so kam es auch. Doch nun der Reihe nach.
Im ersten Spielabschnitt hatten beide Teams den Führungstreffer auf dem Fuß. Berrit Brunke, der Torjäger des SCH scheiterte per Großchance, als er den Ball über den Kasten setzte. In der 43. Spielminute jubelten jedoch die Hausherren. Nach einem weiten Einwurf der SG landete das Leder per Eigentor im Kasten von Alessio Polito. Dieses Tor spielte den Einheimischen natürlich in die Karten.
Nach der Pause hatte zunächst Lebach die besseren Chancen. Immer wieder scheiterte Goalgetter Sören Braun in aussichtsreicher Position. So dauerte es bis zur 74. Minute ehe in diesem Spitzenspiel eine Vorentscheidung fiel. Ein sehenswerter Konter, eingeleitet von Sören Braun, schloss Dennis Bronder zum 2:0 ab. Zehn Minuten vor Spielende machte Sören Braun den Sack zu. Erneut war es ein Konter, der zum 3:0-Endstand führte.
Lukas Petry, der Spielertrainer der SG nach der Partie: "Wir haben uns heute fest vorgenommen, dem SC Heiligenwald die erste Saisonniederlage beizubringen. Und das hat auch geklappt. Unterm Strich war unser Sieg verdient."