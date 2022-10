– Foto: Frey

Erste Saisonniederlage für SG RBS

Die erste Mannschaft der SG RBS musste am heutigen Sonntag ihre erste Niederlage der laufenden Spielzeit hinnehmen. Gegen diszipliniert spielende Groß-Feldaer hieß es nach 90 Minuten 4:2 aus Sicht des Gegners.



In der ersten Halbzeit brauchte die SG RBS I Zeit, ins Spiel zu finden und kam - ebenso wie der Gegner - nur vereinzelt zu Torchancen. Nach einer guten halben Stunde sorgte Tim Kutscher für die 1:0-Führung aus Sicht der Dreier-SG, indem er einen abgewehrten Ball in den linken Winkel beförderte. SG-Keeper Jürgen Stöcker konnte in Halbzeit eins noch zwei Mal entscheidend klären und hielt somit die Führung zur Halbzeit fest.



Nach der Halbzeit fiel die Mannschaft in einen regelrechten Tiefschlaf. Nichts lief mehr zusammen und so kam der VfR Groß-Felda zu vier einfachen Toren, hierunter eines per Elfmeter. Kurz vor Schluss versuchte die SG RBS noch einmal, das Ruder herumzureißen, doch im Endeffekt waren die Bemühungen zu wenig. Kapitän Christian Kuhn kam per indirektem Freistoß in der 82. Minute zum 2:4-Anschlusstreffer, welcher auch das Endergebnis herstellte.



Am Ende steht die erste Saisonniederlage für die SG RBS I, welche aufgrund der schlechten zweiten Hälfte so auch in Ordnung geht.



SV Beltershain gg. SG RBS II 3:0



Bericht: Niklas Frey, SG RBS