Erste Saisonniederlage für den VfB Zandt

Die Gastgeber legten von Beginn an den Vorwärtsgang ein und drückten ordentlich aufs Gaspedal. Zwar erspielte sich Stammham ein klares Übergewicht an Spielanteilen, doch außer einem Pfostentreffer sprang zunächst nichts Zählbares heraus. In der 15. Minute kam es dann zu einer unschönen Szene: Ein Zandter Spieler verletzte sich so schwer, dass die Partie für rund 45 Minuten unterbrochen werden musste. Sichtlich geschockt von den Eindrücken rettete sich der VfB in der Folge ohne weiteren Schaden in die Halbzeitpause. Offensiv gelang den Gästen lediglich eine nennenswerte Aktion, als Justin Raimann gefährlich vor dem Stammhamer Gehäuse auftauchte.

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen und reichlich Unterbrechungen. In der 58. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einer umstrittenen 50:50-Entscheidung auf den Punkt. Stammhams Weickelt ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte sicher zur Führung. Das Gegentor schien den VfB zu wecken: Binnen weniger Minuten erspielten sich die Zandter mehrere gute Möglichkeiten, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Stattdessen war es erneut Stammham, das jubelte – in der 81. Minute verwandelte Zehndbauer einen glücklich zustande gekommenen, aber vertretbaren Strafstoß eiskalt zum 2:0.