Erste Saisonniederlage für den FV Rammersweier Der VfR Elgersweier brachte im Spitzenspiel Tabellenführer FV Rammersweier die erste Saisonniederlage bei

Der VfR Elgersweier brachte im Spitzenspiel Tabellenführer FV Rammersweier die erste Saisonniederlage bei und rückte bis auf einen Punkt an den Aufsteiger heran. André Blendl und Manolo Rodas hießen die Torschützen des VfR.

Nach der 4:5-Niederlage des SV Fautenbach beträgt der Vorsprung der Elgersweierer auf Platz drei nun vier Punkte. Einen Platz im Verfolgerfeld des Spitzenduos sicherte sich der FV Sulz mit einem 7:1-Kantersieg gegen den SV Schapbach. Gleich in der ersten Minute eröffnete Bjarne Binder den Torreigen, Felix Studer machte mit zwei weiteren Treffen schon nach einer halben Stunde alles klar, zumal die Gäste kurz nach der Pause eine Gelb-Rote Karte hinnehmen mussten. In der Schlussviertelstunde schraubten Jens Kiesele und Hendrik Mayer das Ergebnis noch in die Höhe. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.