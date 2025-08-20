Erste Saisonniederlage für das Team von Trainer Pascal Reinhardt

Nach exakt 704 Tagen sollte es am gestrigen Dienstagabend um Punkt 21.02 Uhr dann tatsächlich mal wieder der Fall sein: Die SG Sonnenhof Großaspach hat ein Liga-Spiel in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena verloren. 2:3 hieß es in der Regionalliga Südwest gegen den FSV Frankfurt.

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, da setzte Fabian Eisele die erste Duftmarke der Partie. Feiner Chip-Ball von Tasdelen in den Lauf des SG-Torjägers, der fackelte nicht lange, scheiterte dann aber mit seinem Schuss aus der Drehung am Außennetz. Und die nächsten Hochkaräter ließen nicht lange auf sich warten. Erneut kam Eisele zum Abschluss, erneut leistete Tasdelen die Vorarbeit, dieses Mal allerdings von der linken Seite. Im Zentrum kam der 30-Jährige aus kurzer Distanz zum Kopfball, wurde dabei aber noch entscheidend gestört, weshalb der Ball knapp neben dem linken Pfosten landete (10.).

Und dabei hatte es zunächst mal überhaupt nicht danach ausgesehen, sondern eher danach, als würde das Team von Cheftrainer Pascal Reinhardt erneut vorneweg marschieren und mit großer Überzeugung den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren. Doch der Knackpunkt folgte mit dem Platzverweis für Kapitän Volkan Celiktas unmittelbar vor dem Pausenpfiff.

Kurz darauf versuchte es Niklas Pollex mit dem wuchtigen Abschluss kurz vor der Strafraumkante, aber FSV-Keeper Louis Held machte sich lang und konnte gerade noch zur Ecke für die Gastgeber klären. Aspach überzeugte auf ganzer Linie, besonders das enorme Tempo im Umschaltspiel in die Spitze sorgte bei den Zuschauern für viel Begeisterung. In der 33. Minute sollte es dann endlich soweit sein. Volkan Celiktas setzte Mert Tasdelen per feinem Steckpass in Szene, der setzte an zum Dribbling, ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und lupfte den Ball am Ende elegant ins lange Eck zur überfälligen 1:0-Führung für die Rot-Schwarzen. Doch der FSV zeigte sich im Gegenzug maximal effektiv.

Mit der ersten Torannäherung glichen die Gäste aus. Ismail Harnafi hatte nach einer Balleroberung auf Höhe der Mittellinie viel Zeit und Platz und vollendete anschließend per platziertem Schuss im rechten unteren Toreck zum 1:1-Ausgleich (42.). Doch die passende Antwort der SG ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Zeigerumdrehung später kombinierte sich die SG per One-Touch-Fußball sehenswert aus der eigenen Hälfte bis in den Strafraum der Frankfurter. Loris Maier legte am Ende nochmal ab für Niklas Mohr, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste zur erneuten Führung für den Dorfklub (43.). Doch dann der große Wendepunkt des Spiels: Nach hartem Einsteigen von Volkan Celiktas auf Höhe der Mittellinie gegen Phil Kemper sah der Kapitän ohne zu zögern die Rote Karte von Schiedsrichter Marvin Maier. Folglich ging es für die Aspacher also mit nur noch zehn Mann in den zweiten Spielabschnitt.

Nach dem Seitenwechsel zog sich die Reinhardt-Elf - bedingt durch die Unterzahlsituation - etwas mehr in die eigene Hälfte zurück. Und Aspach verteidigte konsequent, bis der Bann dann in der 59. Spielminute jedoch gebrochen war. Der FSV kam über die rechte Seite hindurch bis zur Grundlinie, eine flache Hereingabe schob Cas Peters anschließend aus kurzer Distanz zum 2:2-Ausgleichstreffer über die Linie. Und damit leider nicht genug: Zwölf Minuten später das fast identische Muster wie beim vorigen Gegentor. Erneut schaffe es der Tabellenfünfte der Vorsaison, sich über die rechte Außenbahn durchzukombinieren. Dieses Mal allerdings war es Hassan Mourad, der am kurzen Pfosten zum 3:2 aus Sicht der Blau-Schwarzen abstaubte (71.).

Doch die SG gab sich auch weiterhin nicht auf und versuchte bis zum Schluss immer wieder vereinzelt Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Doch an diesem Abend sollte es kein Durchkommen mehr geben. Zumal die Aspacher Glück sowie Maximilian Reule hatten, der seine Mannschaft per Monsterparade im Eins-gegen-Eins-Duell mit Mourad in den Schlussminuten sogar noch im Spiel hielt (84.). Mit der gelb-roten Karte für Niklas Mohr in der 88. Spielminute verschwand dann langsam aber sicher die letzte Hoffnung auf einen Aspacher Teilerfolg bei nur noch neun Mann auf dem Feld. Und dennoch schaffte es der Doublesieger von 2025 noch zweimal in die FSV-Gefahrenzone, wenn auch am Ende nichts mehr dabei herausspringen sollte und die SG letztendlich ein ärgerliches 2:3 hinnehmen muss.

Das nächste Spiel

Am kommenden Sonntag ist die SG Sonnenhof Großaspach dann zu Gast bei der U23 des SC Freiburg. Anpfiff der Partie im Dreisamstadion in Freiburg ist um 14 Uhr.