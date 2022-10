Erste Saisonniederlage der Merler

Vergangen Sonntag empfingen wir zu Hause die Mädels aus Allner-Bödingen. Bereits vor Spielbeginn war klar, dass uns eine sehr starke Mannschaft erwartete, die auf hohem Niveau Fußball spielt. Vor rund 50 Zuschauern begann die Partie pünktlich um 13:30 Uhr. Beide Mannschaften begannen mit hohem Tempo. Niemand wollte Fehler machen, sodass alle höchst konzentriert spielten! So verpufften Angriffe auf beiden Seiten häufig in den jeweiligen Abwehrketten des Gegners. Aufgrund der gut stehenden Kette von Allner-Boedingen kam unsere schnelle Offensive auch nicht richtig zum Zuge.

In der 27 Minute bekamen wir einen Freistoß in aussichtsreicher Position nahe des gegnerischen 16ers. Fast jeder erwartete hier einen hohen Ball, doch dieser kam nicht. Der Ball wurde zentral flach eingepasst, von wo Anni Schmitz außerhalb des 16 er’s abzog und den Ball sehenswert im rechte Toreck versenkte! Mit diesem 1:0 gingen wir auch in die Halbzeitpuase, da bis dahin keine der beiden Mannschaften noch zwingende Chancen erspielen oder ein Tor erzielen konnte.

Nach der Halbzeit erhöhte Allner-Boedingen das Tempo. Die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit konnten wir dies noch gut verteidigen, verloren allerdings nach und nach den Faden. So standen wir in der 62. Minute ungeordnet, sodass nach einem schönen Distanzschuss von der linken Straufraumlante der Ball unhaltbar hinter Luisa in der langen rechten Ecke einschlug! 1:1. Allner-Boedingen drängte nun auch auf den Sieg. Einzelne starke Spielerinnen im Zentrum der Gegner, machten es den Merler Mädels sehr schwer, die Kontrolle zu behalten. In der 77. Minute konnten sie dieses Übergewicht nicht mehr konsequent verteidigen, sodass das 1:2 für Allner-Boedingen fiel.

Erst danach versuchten wir noch einmal alles und schoben mehr nach vorne. Wir hatten nun auch wieder viel mehr vom Spiel und kamen wieder öfter vors gegnerische Tor - allerdings ohne Erfolg. Bis zum Schluss wollte der Ausgleich nicht mehr fallen.