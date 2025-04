Erste Saisonniederlage der 1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft des TSV musste im Spitzenspiel der Landesliga gegen den Tabellenzweiten Spvgg. Durlach - Aue ihre erste Saisonniederlage hinnehmen, führt aber weiterhin die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an.

Vor einer großen Zuschauerkulisse wirkte unsere Elf von Anfang an wie gehemmt, kam überhaupt nicht ins Spiel und bot der gegnerischen Offensive unheimliche Freiräume. Diese nutzten diese gleich nach drei Minuten aus, als sie die Führung erzielen konnten, und in der 22. Minute sorgte Geckle für den zweiten Durlacher Treffer. Mit dem 0:2 - Pausenstand konnte man beim TSV sogar noch zufrieden sein, da man außer einem Lattentreffer von Rafael Mielke keine nennenswerte Torszene zu verzeichnen hatte.

Nach dem Wechsel bot sich dann ein anderes Bild, denn nun spielte unser Elf konzentrierter und energischer, kam besser in die Zweikämpfe, sodass sich das Geschehen fast nur noch in der Hälfte der Auemer abspielte, die zudem noch einen Spieler durch eine Rote Karte verloren. In der 71. Minute erzielte der eingewechselte Lennart Stamm den Anschlusstreffer, und es boten sich weitere Gelegenheiten, doch es war einfach nicht der Abend des TSV, der nicht mehr zum Ausgleich kam.

Spieldaten

TSV 05 Reichenbach: Dennis Beisser, Max Rabsteyn, Manuel Steigleder, Hagen Essig, Robin Müller, Fabio Scherer, Julius Weiß, Leon Schales (85. Kevin Esswein), Rafael Mielke (63. Lennart Stamm), Nick Huditz (57. Christian Tom Schmidt), Peguy Patrick Tchana Yopa (63. Nils Musler)

Trainer: Nico Ruppenstein

SpVgg Durlach-Aue: Jason Jäger, Patrick Becker, Jemil Ben-Hassine, Bill Jason Bailey, Francis Bediako (94. Robin Gireth), Robin Schnürer, Fabian Gondorf, Stephane Berthol Wemba Chebou (69. Alessio Romano), Martin Benedikt Dahlem, Meldin Kovacevic, Fabian Geckle (89. Niklas Hönig)

Trainer: Patric Gondorf

Schiedsrichter: Lukas Heim (Waghäusel-Wiesental)

Tore: 0:1 Patrick Becker (4.), 0:2 Fabian Geckle (23.), 1:2 Lennart Stamm (71.)

Rot: Meldin Kovacevic (53./SpVgg Durlach-Aue/)

Für die 1. Mannschaft steht am kommenden Sonntag erneut eine schwere Aufgabe auf dem Programm, denn man gastiert beim Tabellenvierten SG Stupferich, Spielbeginn ist um 15 Uhr.