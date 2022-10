Erste Saisonniederlage

Kapitän M. Penz und T. Baer fehlten aus beruflichen Gründen. Der Stadionsprecher war noch beim Verlesen der Aufstellungen, da netzte N. Neumann zur Führung (1.) ein, in dem er zwei Abwehrspieler austanzte. Dann wurde weiter verlesen, aber P. Noack schoss nach schöner Vorbereitung von S. Kaiser zum 2 zu 0 (3.) ein. Wer nun dachte das Spiel wird ein Selbstläufer, irrte gewaltig! Nach ca. zehn Spm übernahmen die robusten Gäste das Zepter, erste Chancen (15., 18.) wurden erspielt. Bei den Gastgebern blieb nun vieles Stückwerk, Ungenauigkeiten und Fehlpässe prägten nun das Spiel. T. Naumburger nutzte ein Abstimmungsproblem im Defensivverbund zum Anschlusstreffer. Kurz danach fast der Ausgleich, aber der Ball prallte vom rechten an den linken Pfosten und dann in den Strafraum. Die Gäste drängten weiter und kamen verdient zum Ausgleich durch J. Ulrich (40.). Halbzeit 2:2.

Zunächst änderte sich an dem druck- und einfallslosen Spiel der Gastgeber wenig. Reichenhain spielte weiter schnörkellos nach vorne und kam zur Führung durch M. Schöne (61.). Der Gästeanhang jubelte ausgelassen. Drei Minuten später gelang der Ausgleich nach schönem Heber von S. Kaiser (64.). Nun hofften die Heimfans auf eine Wendung, wurden aber weiter enttäuscht. Reichenhain spielte unbeeindruckt weiter, wollte unbedingt den Sieg und lies einige Chancen ungenutzt, u. a. entschärfte F. Gautsch einen Freistoßknaller von M. Schöne in großer Manier (69.). Mit S. Schneider wurde eine frische Offensivkraft eingewechselt (70.). Nun lief es etwas besser in der Offensive. Leider wurden alle sich ergebenden Chancen halbherzig und unkonzentriert vergeben. Und so kam es wie es kommen musste: In der 90. Spm. wurde die entblöste Defensive der Gastgeber ausgespielt und M. Schöne schoss zum verdienten Siegtreffer für Reichenhain ein. Es gab drei Minuten Nachschlag, passieren sollte nicht mehr viel. Dann war Schluss und die erste Saisonniederlage stand nach der schlechtesten Saisonleistung fest. Die Tabellenführung behalten wir aber weiter.

Dies gilt es in dieser Woche gemeinsam aufzuarbeiten und die Fehler zu analysieren. Denn der nächste Gegner ist nicht einfacher: Am 5.11. sind wir zu Gast beim Tabellensechsten SV Aufbau Oppelhain. Anstoß ist um 14 Uhr.